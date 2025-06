ALGER — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab a reçu, jeudi à Alger, le président de la compagnie russe GEOTECH, spécialisée en géophysique pétrolière et minière, Roman Panov, avec lequel il a examiné les voies et moyens de renforcer la coopération et le partenariat dans le domaine de la recherche et de l'exploration dans les secteurs du pétrole et des mines, à travers des projets "prometteurs", en collaboration notamment avec les sociétés Sonatrach et Sonarem, indique un communiqué du ministère.

La rencontre s'est déroulée en présence de la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargée des Mines, Karima Bakir Tafer, du Président-directeur général (PDG) du Groupe Sonarem, Belkacem Soltani, de cadres du ministère et des sociétés Sonatrach et Sonarem, ainsi que de représentants de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures "ALNAFT", précise le communiqué.

Lors de cette rencontre, les représentants de GEOTECH ont présenté deux exposés techniques détaillés: le premier portant sur les capacités techniques de la compagnie en matière de recherche et d'exploration dans le secteur des hydrocarbures, onshore et offshore, à travers l'utilisation de techniques d'analyse géophysique et de balayage sismique de pointe.

Le second exposé a évoqué les activités d'exploration minière profonde, la réalisation des cartes géologiques, la photographie 3D des formations terrestres, le développement de solutions avancées pour l'analyse des échantillons géologiques, ainsi que la conception d'équipements spécialisés dans la collecte des données sismiques.

A cette occasion, M. Arkab a souligné l'importance de "l'approche coopérative qui s'inscrit en droite ligne dans la vision de l'Algérie visant à intensifier les efforts d'exploration et d'exploitation des ressources nationales, tant dans le domaine des hydrocarbures que dans les ressources minérales, mettant en avant les atouts naturels importants dont dispose l'Algérie.

Le ministère, à travers ses établissements et organismes, soutient toutes les initiatives technologiques et les partenariats fondés sur l'innovation, le transfert de connaissances et l'analyse précise des données géo-scientifiques, a-t-il ajouté.

Pour sa part, M. Panov a exprimé l'intérêt de son entreprise à élargir sa coopération avec l'Algérie, au regard des grandes opportunités d'investissement offertes sur le marché algérien, et souligné l'engagement de GEOTECH en matière de transfert de technologies et de formation des compétences locales, mettant en avant l'expertise de l'entreprise acquise durant plus de 30 ans dans le domaine de la géophysique, et sa participation à des mégaprojets en Russie, en Asie centrale et au Moyen-Orient.

Au terme de la rencontre, il a été convenu de poursuivre et d'approfondir les consultations techniques, à travers l'organisation de réunions spécialisées entre les experts de Sonatrach et de GEOTECH dans les domaines de l'exploration et de l'analyse des données, outre la réalisation d'études géologiques avancées, en vue de développer des projets concrets de coopération", conclut le communiqué.