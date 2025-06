Soudan: La Police Célèbre la Journée Internationale Contre l'Abus des Drogues

Le directeur général adjoint, inspecteur général des forces de police, Lit-Gen de police, Mohamed Ibrahim accompagné des membres de l'organe administratif et du représentant du gouverneur de Khartoum a assisté aux célébrations de l'Administration Générale pour le Contrôle des Drogues à l'occasion de la Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues en présence du représentant du chef d'état-major et d'un certain nombre d'employés de l'administration et des organisations concernées.

Le brigadier de police/Awad Ali Musa, directeur par intérim du Département général de contrôle des drogues a souligné l'importance de la célébration qui tombe le 26 juin de chaque année avec la participation de tous les organismes officiels et bénévoles pour sensibiliser et éclairer sur les dangers des drogues et des toxines sur tous les segments de la société, dont les dangers augmentent sur la jeunesse, l'avenir du développement du pays et le pilier de sa renaissance.

Il a indiqué que son département met en oeuvre son plan visant à assécher les sources de drogue et à freiner les activités des réseaux criminels dans le cadre de la réduction de l'offre, en plus d'accroître les programmes de sensibilisation et d'orientation en utilisant tous les moyens de sensibilisation à travers l'axe de réduction de la demande, passant en revue un certain nombre de réalisations et de programmes mis en oeuvre par son département./ OSM