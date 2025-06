Soudan: Le pays fait ses adieux à l'ex-consul egyptien et accueille un nouveau consul

Le gouverneur de la mer Rouge, Lit-Gen Mustafa Nour a assiste à la célébration organisée pour recevoir le nouveau consul de l'Égypte au Soudan, le conseiller Mohamed Magdy et faire ses adieux à l'ancien ministre plénipotentiaire, le conseiller Tamer Mounir, au Burj Al-Damman à Port Soudan, sous les auspices du « Sudan Pulse Center » et en présence de l'ambassadeur d'Égypte au Soudan, Hani Salah et un certain nombre de dirigeants.

Le gouverneur de la mer Rouge, Lit-Gen Mustafa Nour a félicité le peuple soudanais et la nation islamique à l'occasion de l'avènement de la nouvelle année hégirienne, souhaitant que la paix prévale dans toutes les régions du Soudan. Il a également a félicité la mission de l'ambassade d'Egypte au Soudan, soulignant que cette célébration incarne la profondeur des relations entre les deux pays, saluant les efforts de l'ancien consul, Tamer Mounir et souhaitant au nouveau consul, Mohamed Magdy, plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Le gouverneur a ajouté que l'État de la mer Rouge est prêt à fournir toutes les facilitationa nécessaires au travail de la mission égyptienne au Soudan.

Pour sa part, Son Excellence l'ambassadeur d'Egypte au Soudan, Hani Salah a déclaré que les relations éternelles entre le Soudan et l'Egypte représentent un pilier fondamental pour les deux pays, louant tous ceux impliqués dans le développement des relations entre les deux peuples, soulignant que la période à venir verra des activités majeures entre le Soudan et l'Egypte dans les domaines de l'économie, de la culture et autres, qui contribuent tous au développement des relations entre les deux pays.

Quant au conseiller Mohamed Magdy, nouveau consul, il a exprimé sa joie de travailler parmi son peuple au Soudan, soulignant sa totale disponibilité à déployer tous les efforts pour développer les relations entre le Soudan et l'Egypte.

Al-Samani Awad Allah, représentant du Sudan Pulse Center, a souhaité la bienvenue aux participants, annonçant le rôle de l'Égypte, qui a ouvert ses terres au peuple soudanais après la guerre et l'un des premiers pays à qualifier les Forces de Soutien Rapide de milice.