Madagascar: Jiujitsu/Toulouse - Mahery Andriamahandry obtient sa ceinture noire

L'expatrié de Toulouse, Mahery Andriamahandry alias Torc, a obtenu sa ceinture noire de jiujitsu dimanche. Son coach renommé, compétiteur international et figure de référence du JJB en France, Mourad Benghoune, lui a remis de ses mains la ceinture noire lors d'une cérémonie marquante.

Mahery a fait ses premiers pas sur les tatamis au sein du club Brazilian Jiujitsu Esca, où il a rapidement été repéré comme l'un des espoirs les plus prometteurs de la discipline. Poussé par son ambition et son amour de la discipline, Mahery a poursuivi son chemin en France, à Toulouse, pour perfectionner son art. C'est là qu'il a rejoint les rangs du Toulouse Fight Club 31, sous la tutelle de Mourad Benghoune, lui-même ceinture noire 1er degré et compétiteur international aguerri.

Cette ceinture noire représente bien plus qu'un grade. Elle symbolise des années d'entraînement intense, de sacrifices personnels, de combats remportés et de leçons apprises. Ambassadeur des grapplers sur la scène internationale, Mahery a su gagner le respect de ses pairs non seulement par ses performances, mais aussi par son humilité, son esprit d'équipe et son dévouement au JJB.

Madagascar compte actuellement dix gradés titulaires de ceinture noire, dont cinq au pays et cinq autres au Canada, en France et en Afrique.