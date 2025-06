Madagascar: Les Ankoay dames quittent la compétition sans victoire

L'aventure mondiale s'arrête pour Madagascar. En déplacement à Oulan-Bator, en Mongolie, pour disputer la Coupe du monde, une première pour les Ankoay féminines de basketball 3x3, l'équipe malgache n'est pas parvenue à s'imposer face aux ténors du groupe A avec quatre défaites en autant de rencontres.

Après avoir perdu ses deux premiers matchs face à l'Italie, 11-21 et à la Pologne, 13-21, elle a concédé deux autres défaites mercredi. Un lourd revers face à l'Australie, 5-21, puis une nouvelle défaite plus disputée contre la Chine, 15-22. Quatre sorties et quatre défaites et une élimination sans appel au premier tour.

Face à l'Australie, Madagascar a pourtant montré de bonnes intentions en ouvrant le score dès les premières secondes. Mais très vite, les Australiennes ont pris l'ascendant. Physiquement dominantes, techniquement précises et bien en place collectivement, elles ont puni chaque hésitation malgache. À 2 minutes de jeu, le score était déjà de 5 à 1. En échec au tir, maladroites dans les duels, les Ankoay se sont laissées distancer. À 11-3, puis 17-4, la messe était dite.

L'écart s'est encore creusé dans les dernières minutes, pour s'achever sur un score sans appel de 21 à 5. Le dernier match de poule face à la Chine, classée numéro 2 mondiale, s'annonçait tout aussi périlleux. Pourtant, les Malgaches ont signé une entame prometteuse. Concentrées et volontaires, elles ont tenu le score : 1-1, 3-3, puis 5-5 après quelques minutes.

Apprentissage

Portées par un sursaut d'orgueil, les Ankoay ont fait jeu égal jusqu'à la moitié de la rencontre. Mais une nouvelle fois, la machine adverse s'est mise en marche. La Chine a accéléré, profitant de chaque erreur malgache et des fautes qui se sont accumulées, pour creuser l'écart dans les dernières minutes. Malgré une prestation plus aboutie, Madagascar s'incline 15-22. Un score plus serré, mais qui ne change rien à l'issue.

Avec un bilan de quatre défaites en quatre rencontres, les Ankoay dames terminent dernières du groupe A et quittent la compétition dès la phase de groupes. Elles auront affronté les meilleures équipes du monde, souvent avec courage, parfois avec naïveté, mais toujours avec coeur. Si l'écart de niveau est encore important, cette immersion dans l'univers impitoyable du haut niveau constitue un apprentissage précieux pour l'avenir.

« Madagascar n'a pas gagné de match, mais elle en ressort grandie, consciente du travail à accomplir pour exister dans cette discipline spectaculaire. Le handicap physique est notre point faible, mais ce n'est pas une excuse. Nous savons à partir de maintenant ce qu'il faut faire en détectant des joueuses de grande taille. Mais avant tout il faut maîtriser les rouages du 3x3 », confie Angelot Razafiarivony, directeur technique national de la fédération malgache de basketball.