Ile Maurice: Equitation - Un festival de saut d'obstacles pour son 75e anniversaire

À l'occasion de son 75e anniversaire, le Centre Équestre du Club Hippique de Maurice (CHM) organise un événement exceptionnel les samedi 28 et dimanche 29 juin : un festival dédié au saut d'obstacles. Au programme : des performances captivantes en saut d'obstacles et une panoplie d'activités. Ce rendez-vous équestre réunira les meilleurs cavaliers et chevaux du pays, pour le plus grand plaisir des passionnés de chevaux. Cette grande fête du cheval proposera également de nombreuses animations familiales, rendant l'événement accessible à tous, petits et grands.

Le public souhaitant assister à l'évènement devra se procurer les billets en vente sur le réseau Otayo. Le ticket d'entrée pour samedi a été fixé à Rs 500, alors que celui de dimanche est à Rs 800. Le pass pour le week-end se vend à Rs 1200, alors que les enfants âgés de 3 ans à 10 ans assisteront au spectacle à moitié prix. À noter surtout que deux concerts sont prévus le dimanche. Se produiront sur scène les artistes de renom: The Prophecy et Denis Fricot.

Les membres du comité administratif du Club Hippique de Maurice, représenté par Patrick Goupille, invitent le public à venir rejoindre la grande famille du Club pour ce week-end.

«Le Club Hippique fête ses 75 ans, ce qui reste quand même quelque chose d'exceptionnel. On a préparé les concours avec les autres clubs de l'île et aussi avec la fédération. On a une soixantaine de participants dans toutes les catégories et ce sera un show national. J'invite le public à venir nous rejoindre en grand nombre pour ce weekend, qui sera aussi marqué par de nombreuses animations familiales.»