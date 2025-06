Ile Maurice: Une journée d'émotion d'hommage et d'harmonie

C'est dans une atmosphère empreinte de fierté, d'émotion et de chaleur humaine que le collège d'Etat Saint Aubin SSS a célébré ce vendredi un triple événement marquant son 20e anniversaire, la remise des prix aux élèves méritants, et la Journée mondiale de la musique.

Dès les premières heures de la matinée, l'établissement s'est paré de ses plus beaux atours. Parmi les figures notables du jour, le Head boy et son équipe, tous habillés avec élégance et fierté, ont représenté l'excellence et le sens du devoir, qui anime l'école. Ils ont ouvert la cérémonie avec un défilé vibrant, suivi de l'hymne national.

Dans la cour de l'école, parents, enseignants, anciens élèves, dignitaires et invité d'honneur formaient un public dense et attentif, unis par une même admiration pour l'institution. Le recteur par intérim M. R. Munisamy et la rectrice Mme M.S. Kauroo ont tour à tour souligné le chemin parcouru avec courage et constance par le personnel enseignant et non-enseignant et les élèves.

Plusieurs invités de marque ont également pris la parole, le Dr S. Jharee, Administrateur Adjoint de la Zone 3 et M. Charles Guimbeau, du Groupe Saint Aubin, partenaire fidèle de l'établissement. L'invité d'honneur, le ministre délégué aux Affaires Etrangères, l'Intégration Régional et du Commerce International, l'Honorable Hambyrajen Narsinghen, a salué avec justesse l'impact éducatif et social du collège.

Les prestations artistiques, magnifiquement orchestrées par les élèves, ont enchanté le public par leur diversité et leur profondeur. En outre, poèmes, chants et morceaux de musique, représentant l'ile Maurice multilingue ont témoigné de l'ouverture d'esprit des apprenants. L'un des moments les plus poignants fut l'interprétation de la chanson «L'oiseau et l'enfant» par la fanfare de l'école.

En parallèle, les activités extrascolaires ont également été mises à l'honneur, en particulier dans le domaine sportif. Soulignons l'exploit de l'élève, D. Chuttoo (Grade 12). Il représentera léçole au niveau national au tournoi de badminton.

Le dévoilement de la plaque commémorative marquant les 20 ans de l'école, fut suivi par la mise en terre de trois plantes endémiques dont le Trochetia boutniana, de mémoire vivante, le lancement du magazine souvenir numérique, a également suscité une vive émotion. Cette publication retrace le parcours de Saint Aubin SSS à travers les témoignages et les images d'archives d'anciens élèves.

Une école, une famille, une vision partagée. Cette journée exceptionnelle n'aurait pu voir le jour sans la mobilisation exemplaire de l'ensemble de la communauté scolaire. Enseignants, élèves, personnel administratif et non-enseignant, anciens élèves, parents et partenaires extérieurs. Une synergie précieuse, fondée sur l'amour de l'éducation, le respect mutuel et la volonté commune d'élever les jeunes générations.