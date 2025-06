Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi 26 juin 2025, devant les médias nationaux, le Président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de la République Démocratique du Congo (CCIS-RDC), Monsieur Jean Robert Isifua Bokumbe, a présenté la restitution la mission économique marocaine organisée à Kinshasa du 9 au 12 juin 2025. A l'issue de cette intervention, il s'est dit satisfait de la portée des échanges, des perspectives qui s'ouvrent et de la qualité des relations économiques renforcées entre la RDC et le Royaume du Maroc.

Une mission placée sous le sceau des relations Sud-Sud

Cette mission économique, organisée dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays, s'inscrivait dans la dynamique des relations Sud-Sud prônées tant par Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République Démocratique du Congo, que par Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc. Elle a constitué un moment clé dans le processus de rapprochement entre les milieux d'affaires congolais et marocains.

La CCIS-RDC, en sa qualité d'interlocuteur privilégié du secteur privé et catalyseur des initiatives économiques, a joué un rôle central dans l'accueil de cette importante délégation marocaine, composée d'acteurs économiques opérant dans divers secteurs.

Des rencontres stratégiques avec les autorités et institutions congolaises

Durant leur séjour à Kinshasa, les membres de la délégation ont eu des entretiens de haut niveau avec plusieurs personnalités et institutions congolaises. Le Ministre de la Formation professionnelle, le Ministre provincial en charge des Partenariats Public-Privé, ainsi que les Directeurs généraux d'importantes institutions bancaires telles qu'Equity BCDC, BOA et BGFIBANK, ont échangé avec les investisseurs marocains sur les opportunités économiques, les mécanismes de financement et les réformes en cours dans le climat des affaires en RDC.

Une participation remarquable à la cérémonie officielle d'accueil

Le point culminant de cette mission fut la cérémonie officielle d'accueil, tenue le 10 juin à Kinshasa. Initialement prévue pour une centaine d'invités, l'activité a finalement réuni 135 participants, en dépit de la tenue simultanée du salon Mining Week à Lubumbashi, événement traditionnellement mobilisateur de la sphère économique nationale. Cette forte participation témoigne de l'intérêt manifeste que suscitent les partenariats interafricains et conforte la CCIS-RDC dans son rôle de passerelle entre la RDC et ses partenaires continentaux.

Des retombées positives et des perspectives concrètes

D'après les premiers retours, notamment relayés dans la presse économique marocaine, cette mission a été jugée porteuse d'espoir et enrichissante pour les opérateurs marocains. Elle leur a permis de mieux comprendre l'environnement des affaires en RDC, en vue de s'y engager plus concrètement. À£A ce titre, la préparation de la prochaine Grande Commission Mixte Maroco-Congolaise constitue une étape majeure dans la formalisation de ces échanges.

Le Président Jean Robert Isifua Bokumbe a salué l'impact de cette initiative, soulignant la nécessité d'un soutien accru des ministères sectoriels compétents, afin de permettre à la CCIS-RDC de consolider ses actions et d'amplifier son rôle au service de l'économie nationale.

Cap vers un forum économique continental

Dans la perspective d'approfondir cette dynamique de coopération, la CCIS-RDC prépare l'organisation, dans les mois à venir, d'un grand Forum économique. L'événement se tiendra sous la haute autorité des institutions publiques congolaises et en partenariat avec un autre pays frère du continent africain. Il visera à valoriser les nombreuses opportunités qu'offre la République Démocratique du Congo et à intensifier les liens économiques et industriels avec ses partenaires du continent.

Engagement renouvelé pour le développement économique

Clôturant son intervention, le Président de la CCIS-RDC a réitéré son engagement à oeuvrer pour le développement du tissu économique national, à travers des initiatives concrètes, fédératrices et structurantes.

« Nous restons disponibles pour envisager ensemble les voies et moyens d'un accompagnement efficace de cette dynamique, dans l'intérêt supérieur du développement économique de notre pays », a-t-il déclaré.

Par cette initiative réussie, la CCIS-RDC confirme sa vocation à accompagner les ambitions économiques de la République Démocratique du Congo sur l'échiquier continental et international.