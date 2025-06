Afrique: Lutte/Formation d'entraineur - Josiane Soloniaina se perfectionne au Maroc

Recyclage et perfectionnement. La multiple championne de Madagascar convertie en entraîneuse nationale des dames, Josiane Patricia Soloniaina bénéficie d'une formation de haut niveau d'une semaine dédiée aux entraîneurs francophones en Afrique au Maroc du 23 au 28 juin. Elle a foulé le sol marocain dimanche.

La formation est organisée par l'association francophone des comités nationaux olympiques. Plusieurs thèmes sont abordés durant les six jours entre autres la planification et la périodisation de la saison, la préparation physique, suivi et évaluation de performance, la détection et le profilage de jeunes talents, la prévention de la blessure, la réathlétisation et les moyens de récupération pour l'athlète de haut niveau, la nutrition et l'hydratation, l'évaluation des compartiments corporels, la préparation mentale, la communication et le coaching, la gestion de groupe et le leadership ainsi que l'entraînement inclusif.

L'olympienne de Londres en 2012, classée deuxième de sa catégorie au tournoi qualificatif continental la même année et médaillée de bronze aux Jeux africains d'Abuja au Nigéria en 2003 fait ainsi partie des cinquante entraîneurs francophones du continent bénéficiaires.