Sénégal: Coupe du recteur de l'Université Cheikh Hamidou Kane - Un catalyseur de citoyenneté étudiante et de cohésion sociale

Du sport, du civisme et de la solidarité. Kaolack s'apprête à accueillir, du 21 au 27 juillet, la 6e édition de la Coupe du Recteur de l'Université Numérique Cheikh Hamidou Kane.

Plus qu'un simple tournoi inter-ENO, cette manifestation annuelle s'impose comme un rendez-vous majeur de cohésion sociale, de développement local et de visibilité pour l'enseignement à distance. À moins d'un mois de l'événement, les autorités et les organisateurs affûtent les derniers réglages pour accueillir les milliers d'étudiants attendus.

Du 21 au 27 juillet prochain, Kaolack sera le théâtre de la 6e édition de la Coupe du Recteur de l'Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK), événement annuel phare de l'institution. Organisée cette année sous le thème « Sports, Actions et Loisirs pour l'ouverture et la mutualisation » (SALOUM), la manifestation se positionne à la croisée du sport, de la solidarité étudiante et du développement communautaire.

Portée par une forte vocation citoyenne, la Coupe du Recteur réunit chaque année les étudiants issus des Espaces Numériques Ouverts (ENO) disséminés à travers les quatorze régions du pays. À travers les valeurs du sport et de l'engagement social, l'Université entend affirmer son rôle dans la construction d'un modèle d'équilibre et de solidarité.

La réunion préparatoire du Comité régional de développement (CRD) s'est tenue ce jeudi à la Gouvernance de Kaolack, sous la présidence du gouverneur Mouhamadou Moctar Watt, en présence du Recteur de l'Université, de son équipe administrative, ainsi que des partenaires institutionnels et techniques associés à cette édition. Moins d'un mois avant le coup d'envoi, les organisateurs veulent anticiper toutes les dispositions nécessaires à l'accueil des milliers d'étudiants, d'invités et de parents attendus.

Selon les projections, ce sont près de 74 000 étudiants affiliés à l'UN-CHK qui sont concernés par l'événement, directement ou à distance. Outre les compétitions sportives prévues - football, lutte traditionnelle, randonnée pédestre et autres disciplines - cette semaine de festivités universitaires sera également l'occasion de renforcer la cohésion sociale et de mutualiser les énergies au service des communautés hôtes.

Dans cette perspective, la rencontre du CRD a permis de solliciter un appui financier et logistique auprès de la municipalité de Kaolack. Les autorités administratives, fortement mobilisées, ont passé en revue les besoins exprimés, avant de formuler des instructions pour garantir la réussite de l'événement, tant sur le plan logistique, sanitaire, sécuritaire qu'environnemental.

Des mesures concrètes ont ainsi été prises : assainissement des sites de compétition, rénovation des centres d'hébergement, dispositifs de sécurité renforcés, et prise en charge médicale des participants. L'accent a été particulièrement mis sur la prévention du paludisme : des postes médicaux avancés seront installés dans chaque centre d'hébergement, à l'image du lycée commercial Abdoulaye Niasse, et le couchage sous moustiquaire imprégnée sera obligatoire pour l'ensemble des participants.

Au-delà de l'aspect festif et sportif, cette Coupe du Recteur est aussi un moment de visibilité pour l'Université numérique. Elle permet aux parents d'étudiants de mieux comprendre l'enseignement à distance, en découvrant ce que font leurs enfants, souvent rivés à leur écran à domicile. Pour beaucoup, c'est la première rencontre physique entre jeunes partageant un même espace universitaire virtuel.

L'Université entend faire de cette édition un exemple de mobilisation citoyenne, mais aussi un levier de valorisation du numérique éducatif, dans un contexte de massification de l'enseignement supérieur. Kaolack se prépare ainsi à accueillir, non seulement une compétition, mais un symbole d'unité et d'engagement estudiantin, à l'image de la jeunesse qu'elle célèbre.