La Gouvernance de Saint-Louis a abrité hier, jeudi 26 juin, un Comité régional de Développement (CRD) spécial consacré aux secteurs du Tourisme et de l'Artisanat sous la présidence du Ministre Mountaga Diao et en présence du Gouverneur de région Al Hassan Sall.

Cela s'inscrit dans le cadre de la seconde phase de la tournée nationale effectuée dans le Pôle Nord et qui, selon le Ministre, n'est pas une simple visite institutionnelle.

« C'est un acte d'engagement, un moment d'écoute, et une opportunité d'actions concrètes pour le développement du tourisme et de l'artisanat dans nos territoires », a rappelé M. Diao qui s'est réjoui également de la présence de l'ensemble des professionnels des secteurs du tourisme et de l'artisanat de la région de Saint-Louis et également des acteurs des régions de Matam et Louga qui se sont déplacés en masse.

L'autorité ministérielle a aussi exprimé l'ambition du gouvernement de faire du secteur touristique un levier de développement durable, permettant de renforcer son attractivité. « Le Pôle Nord incarne l'âme même de notre pays avec cette magnifique région de Saint-Louis, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Saint-Louis, c'est également un symbole historique, une scène artistique et culturelle vibrante, une architecture unique, une gastronomie reconnue ainsi que des potentialités liées au tourisme fluvial », a-t-il déclaré.

La région de Louga, qui constitue selon lui une terre de rencontres et de commerce, possède des atouts naturels remarquables, comme le Lac de Guiers, le Désert de Lompoul. La région authentique de Matam quant à elle offre des expériences authentiques grâce au fleuve Sénégal, ses paysages sahéliens, son artisanat unique et ses traditions peuhles. « Cependant, force est de constater que ce potentiel reste, jusque-là, sous-exploité.

En effet, il y a lieu, aujourd'hui, de moderniser les infrastructures touristiques, de renforcer la promotion de nos territoires et d'assainir durablement le secteur en évitant la prolifération d'activités clandestines », a dit M. Diao lors de cette rencontre tenue dans la salle de conférence Ibrahima Sakho de la Gouvernance de Saint-Louis.

Il a rappelé aussi que dans cette dynamique, le Ministère du Tourisme et de l'Artisanat a mis en place un guichet unique temporaire à Saint-Louis pour la délivrance des agréments et autorisations d'exploiter des établissements d'hébergement touristique (hôtels, auberges, résidences meublées, campements, etc.). « Ce guichet temporaire est opérationnel depuis le mardi 24 juin et ce jusqu'à ce soir, au siège du Service régional du Tourisme sis à la Gouvernance », a-t-il ajouté.