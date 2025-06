Madagascar: Approvisionnement - 104 millions de litres de carburant en stock

Depuis lundi, plusieurs stations-service de la capitale ont été prises d'assaut. Une situation tendue a été observée un peu partout, de longues files d'attente, ruée vers les stations, et surtout pénurie apparente de carburant.

« Je suis venu à 5 heures du matin à la station Jovena Iavoloha, mais il n'y avait plus de gasoil. Ils ne vendaient que de l'essence », raconte Hery, chauffeur de taxi-brousse. Même constat pour Lalao, mère de famille : « J'ai fait trois stations avant de pouvoir mettre 10 litres dans ma voiture. À Masay, tout était vide, essence comme gasoil. » Dans la plupart des stations du centre-ville et des périphéries, la même scène se répétait : véhicules à l'arrêt, klaxons, embouteillages, et surtout, une inquiétude grandissante. « C'est la panique. Tout le monde veut faire le plein en même temps, on dirait qu'on nous cache quelque chose », s'agace Joël, fonctionnaire, en file depuis plus d'une heure à Analamahitsy.

Derrière cette tension visible, les autorités affirment qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Selon le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Jean Baptiste Olivier, le pays dispose actuellement d'un stock de plus de 104 millions de litres de carburant, déclare-t-il lors d'un point de presse organisé mercredi à Ampandrianomby. Ses explications viennent renforcer celles déjà fournies par Cydolain Raveloson, directeur de la Réglementation et de la Coordination, et directeur Général par intérim de l'Office Malgache des Hydrocarbures (OMH), qui avait souligné l'importance d'un suivi rigoureux des stocks et des opérations d'acheminement ce lundi.

Le ministre a détaillé que la majeure partie de ces réserves concerne le gasoil, avec 73,1 millions de litres stockés au dépôt principal de Toamasina, tandis que 30 millions de litres sont répartis dans les dépôts régionaux. Concernant l'essence, 23 millions de litres sont disponibles sur l'ensemble du territoire, dont 15,9 millions à Toamasina et 6,6 millions déjà acheminés vers les différentes régions. Face à la hausse de la consommation pendant cette période festive, le gouvernement a donné des consignes afin d'accélérer la distribution.