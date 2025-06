Algérie: Un congrès international sur le commerce extérieur lundi à L'ESAA

ALGER — L'Ecole supérieure algérienne des affaires (ESAA) organisera lundi prochain, en partenariat avec l'Université de Dongguk (Corée du Sud) un Congrès international sur le commerce extérieur et le développement économique, a indiqué jeudi l'école dans un communiqué.

L'événement réunira des chercheurs, experts nationaux et internationaux, des responsables institutionnels, et des opérateurs économiques, afin de débattre des principales problématiques liées au développement des échanges extérieurs de l'Algérie à travers des conférences, panels et ateliers.

Cette rencontre vise à "favoriser le dialogue entre les sphères académique, institutionnelle et économique, dans une perspective de propositions concrètes et de recommandations stratégiques au service d'un commerce extérieur performant", selon le communiqué.

Il abordera plusieurs axes majeurs, dont les mutations des stratégies de commerce extérieur, la digitalisation et les innovations technologiques, la résilience des chaînes de valeur et les pratiques durables, les accords commerciaux et partenariats économiques ainsi que les meilleures pratiques internationales.