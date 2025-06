Sénégal: Lena Timéra, lionne du Sénégal - « On a enfin réussi »

Lena Timéra est enfin sénégalaise. Pendant des années, sa famille, ses proches, la Fédération sénégalaise de basketball, des hommes de media, d'anciens internationaux ont plaidé sa cause en demandant à la Fiba de faire un distingo entre la binationalité et la naturalisation.

Le 24 juin, la décision tombe. Lena Timera est exceptionnellement autorisée à jouer pour l'équipe nationale du Sénégal sans restriction conformément à l'article 3-21b du règlement. Attendue ce vendredi à Dakar, elle a tenu à exprimer son soulagement à Sud Quotidien.

« Des années de bataille »

« J'ai été très contente d'apprendre la nouvelle. C'est Ibrahima Niang, le secrétaire général de la Fédération qui me l'a annoncée . Et forcément oui, après des mois, voire des années de bataille, on a enfin réussi et du coup je suis très contente ».

« UN SOULAGEMENT »

« Oui, c'est un soulagement parce que ça fait des mois qu'on attend la réponse de la FIBA. Pour moi c'était un objectif dans ma carrière de faire partie de l'équipe nationale de mon pays d'origine, de la terre de mes parents. Donc, je suis très contente de pouvoir être éligible à cela ».

« Je remercie les journalistes »

« Je remercie tout le monde. Tous ceux qui se sont battus pour plaider ma cause. Ibrahima Niang et Pape Mbaye qui sont derrière moi depuis des années, la Fédération sénégalaise, le Président, mais aussi tous les journalistes qui ont plaidé ma cause. Et franchement je ne m'attendais vraiment pas à avoir autant de messages positifs. C'est très flatteur. En tout cas, je vais tout faire pour pouvoir porter le maillot du Sénégal ».