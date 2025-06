Madagascar: Après la fête, retour à la vie quotidienne

La célébration du 65e anniversaire de l'Indépendance a eu lieu avec faste et les Malgaches ont pu s'évader de leur quotidien difficile durant ces deux derniers jours. On leur a offert un spectacle éblouissant sur le lac Iarivo qui était sans pareille et ils ont apprécié la parade militaire de Mahamasina. La fête est maintenant finie et ils vont retrouver leur routine habituelle rythmée par les délestages et la recherche du bien-être.

Après la fête, retour à la vie quotidienne.

Le pouvoir a mis les petits plats dans les grands pour faire de cette célébration du 65e anniversaire de la célébration de l'Indépendance un événement grandiose. Le show laser et jets d'eau fut une grande première appréciée par les heureux spectateurs ayant pu avoir une place au lac Iarivo.

Ils en ont eu plein les yeux, mais ils ont dû, néanmoins après le spectacle, affronter les embouteillages monstres sur le chemin du retour à Tana. La fête a eu lieu aussi dans les différentes communes de la Grande île où ont eu lieu des feux d'artifice. Les réjouissances sont maintenant terminées et il faut maintenant revenir à la dure réalité.

Les délestages ne sont pas terminés et ils continuent à rythmer le quotidien des Malgaches. Le problème des intoxications est toujours aussi grave et il semble toucher de plus en plus de régions. L'opinion continue de s'en émouvoir et attend des réponses de la part des autorités compétentes. La question est posée de manière constante par la population qui apprend de manière indirecte les causes de cette recrudescence de décès.

Les résultats des analyses dans des laboratoires n'ont pas encore été communiqués et l'inquiétude grandit chez les particuliers qui sont victimes de psychose. Ces derniers vont retrouver les vicissitudes d'une vie quotidienne qui ne leur laissent aucun répit. C'est la course pour arriver à respecter un emploi du temps minuté. La fête est maintenant bel et bien finie.