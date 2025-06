Madagascar: Base Toliara - Un premier semestre bénéfique pour les communautés locales

Un semestre à peine après sa reprise, le projet Base Toliara enregistre déjà un bilan prometteur en termes d'appuis aux communautés locales.

Bien que la phase d'exploitation minière n'ait pas encore débuté, la région Atsimo Andrefana bénéficie déjà des actions significatives grâce à la reprise des activités du grand projet minier

Dynamisme. En matière de création d'entreprises, Toliara retrouve peu à peu son dynamisme. Longtemps marquée par la disparition progressive de nombreuses sociétés qui animaient autrefois son tissu économique, la ville avait sombré dans un sentiment d'abandon et de déclin. Aujourd'hui, elle connaît une véritable renaissance grâce à l'arrivée et à la relance du projet Base Toliara. Alors que de nombreuses sociétés ont cessé leurs activités, ce projet insuffle un nouvel espoir.

Norbert Antoine Randria, président du fokontany Belalanda, s'exprime sur le sujet : « Nous avons vu de nombreuses entreprises disparaître à Toliara. Des entreprises que nos enfants ne verront jamais. Nous voulons que les générations futures puissent avoir du travail grâce à Base Toliara. »

Une manière de reconnaître que Base Toliara constitue non seulement un signe de redressement économique, mais aussi un véritable catalyseur de développement pour toute la région.

Regain d'engagement

Sur le plan social, la reprise décidée en novembre 2024 est marquée par un regain d'engagement envers les communautés impactées par le projet. Cela se manifeste notamment à travers le programme « Asa Tagnamaro » ou Cash for Work, une initiative concrète répondant directement aux besoins exprimés par les habitants de Toliara I et II.

Le programme a permis à des milliers de personnes d'accéder à un emploi rémunéré et utile à la collectivité dans plusieurs fokontany et communes. Près de 6000 personnes ont ainsi participé à « Asa Tagnamaro » à Toliara, Tsianisiha et Ankilimalinike dès le lancement du programme. « En avril 2025, les activités à haute intensité de main-d'oeuvre (HIMO), allant de la réhabilitation de digues vitales à Nosy Magnitsy à la lutte contre l'ensablement à Sakabera via la plantation de sisal, incarnent l'approche inclusive de la société », souligne André Resambany, directeur adjoint chargé des relations communautaires de Base Toliara. « Il s'agit de travaux répondant aux besoins spécifiques de chaque localité », a-t-il ajouté.

Curage de canaux

Sur le plan agricole, la contribution de Base Toliara n'est pas négligeable. La société a organisé, en partenariat avec les populations locales, des travaux de nettoyage et de curage de canaux à Besakoa, Ambohitsabo, Anketrake et Andoharano Mamovoke (Tsianisiha). « Nous sommes vraiment reconnaissants de cette opportunité qui permet à notre population d'être rémunérée tout en travaillant pour le développement du quartier », affirme Clément Jean Baptiste, chef du fokontany Anketrake.

Dans les zones rurales comme Tsinjoariky ou Bekoaky, la réhabilitation de canaux d'irrigation et la construction de routes rurales ont répondu directement aux besoins exprimés, facilitant l'accès aux marchés et sécurisant l'activité agricole, levier essentiel de subsistance.

Base Toliara s'est également associée aux participants du Concours des villes propres et durables lancé à Toliara, capitale de la région Atsimo-Andrefana.

Cet engagement s'est concrétisé par des travaux de réparation des nids-de-poule dans le centre-ville.

Jonathan Herimanana Nonnat, consultant en développement régional et du secteur privé chez Base Toliara, a rappelé : « L'État a récemment lancé le 'Concours des villes propres et durables' à l'échelle nationale. » En réponse aux appels de la région Atsimo-Andrefana et de la commune urbaine de Toliara, « Base Toliara a activement contribué au financement de la réparation des nids-de-poule, du nettoyage et de l'embellissement de la ville, notamment de l'Avenue Monja Jaona. »

En moins d'un mois, cette avenue a été transformée, devenant plus agréable et attrayante. Tsihoaia Ravelosoa, deuxième adjoint au maire de Toliara I chargé du développement urbain, a exprimé la reconnaissance de la commune : « La commune urbaine de Toliara remercie Base Toliara pour les nombreuses actions menées, notamment dans le cadre du concours 'Ville propre et durable' ».

Dialogue renforcé

Ce volontarisme social contribue aussi à réconcilier certaines franges de la population avec le projet minier. « Moi, personnellement, j'étais parmi ceux qui étaient contre Base Toliara, mais après mûre réflexion, ce projet apporte beaucoup à notre ville », témoigne Noromasy, habitante de Besakoa. Une dynamique confirmée par Herman Raelson, chef du fokontany Ambohitsabo : « Ce n'est pas la première fois que Base Toliara mène des actions sociales à Toliara, cela fait plusieurs années que leur engagement perdure ».

Ce dialogue renforcé repose sur des structures comme les Plateformes de Liaison Locale (PLL) pour l'échange et la résolution de conflits, et les Resettlement Working Groups (RWG), qui garantissent la transparence sur les indemnisations foncières, les déplacements de sépultures et la mise en place des projets de subsistance. Ce mécanisme de gouvernance participative constitue l'un des piliers de la vision à long terme de l'entreprise.