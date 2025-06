Madagascar: Rotary Club Antananarivo - Ranarivelo Njakarinala, nouveau président

Le 67e mandat du Rotary Club Antananarivo vient de commencer. Son nouveau Président pour le mandat 2025-2026, Ranarivelo Njakarinala n'a pas manqué d'exprimer son « immense honneur de présider le plus ancien club Rotary de l'Océan Indien. » Le nouvel homme fort du premier club Rotary créé dans l'Océan Indien articule son mandat autour de plusieurs axes stratégiques dont l'éducation, la santé mère et enfant, la lutte contre les maladies, ainsi que le développement économique local et la protection de l'environnement.

Chantiers

Et la nouvelle équipe dirigeante ne traîne pas. Plusieurs actions sont déjà prévues, du moins pour le premier semestre. Par exemple, le club apportera son soutien à un centre de santé mère et enfant au mois de juillet. Le club va perpétuer l'habituelle donation de kits scolaires au mois de septembre prochain. Cette activité se fera en partenariat avec Vivo Energy et le Rotaract Club Tsinjo.

Par ailleurs, un projet phare, qui « tient particulièrement à coeur » à Ranarivelo Njakarinala, est la construction et l'équipement d'une bibliothèque dans une commune périphérique d'Antananarivo. Ce projet a déjà reçu un élan grâce à la générosité de « 20 personnes de bonne volonté qui nous ont prêté main forte en donnant plus de 500 livres de toutes catégories. » D'autres activités seront à venir sous le thème rotarien de l'année « Unis pour faire le bien.»