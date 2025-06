Le président de la République Andry Rajoelina a présidé hier au Palais d'Etat à Iavoloha la cérémonie de signature d'un « Head of Terms » entre Global South Utilities (GSU), un des leaders des énergies renouvelables dans les pays du Sud et le ministère de l'Energie et des Hydrocarbures.

L'objet de cet accord vise à mener un projet structurant d'installation d'un parc solaire photovoltaïque de 50MW à Moramanga. Il s'inscrit pleinement dans le cadre du renforcement de la coopération stratégique entre Madagascar et les Émirats arabes unis (EAU), notamment dans le domaine de la transition énergétique.

« Cet accord représente une étape importante dans notre engagement à élargir l'accès à une énergie propre et fiable à travers le Sud global. Nous sommes fiers de collaborer avec le gouvernement de Madagascar sur un projet qui contribue directement à la sécurité énergétique, au développement économique et à la résilience climatique. Chez GSU, nous sommes convaincus que les infrastructures durables constituent la base d'un avenir prospère, et nous nous réjouissons de travailler ensemble pour générer un impact concret au service des communautés à travers le pays », a expliqué Ali Alshimmari, directeur général et CEO de Global South Utilities (GSU).

Revendre à la Jirama

L'accord prévoit ainsi la construction d'un parc solaire d'une capacité de 50 MW, accompagné d'un système de stockage par batteries (BESS) de 25 MWh, sur une durée de 12 mois. Ce futur parc contribuera significativement à renforcer l'alimentation du réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA), tout en réduisant la dépendance du pays aux énergies fossiles, a-t-on appris.

En outre, le projet repose sur un modèle de contrat de type Power Purchase Agreement (PPA), par lequel cet opérateur émirati assure le financement, la construction et l'exploitation de l'infrastructure, avant de revendre l'électricité produite à la Jirama. Par ailleurs, GSU et les autorités malgaches poursuivent leurs discussions pour le développement de projets solaires et éoliens supplémentaires pouvant atteindre une capacité totale de 200 MW à travers le territoire national, a-t-on ajouté.

Il faut savoir que Global South Utilities (GSU) est une entreprise basée aux Émirats arabes unis, spécialisée dans le développement d'infrastructures durables à travers le Sud global. Consciente de l'urgence du développement inclusif et de la résilience climatique, l'entreprise associe technologie innovante et partenariats de long terme pour offrir des infrastructures évolutives et durables.