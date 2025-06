Madagascar: Alpha Ciment - 75 ans d'engagement au service de l'identité du pays

Alpha Ciment, connue auparavant sous les noms de Cementis et Holcim, est la seule entreprise de production de ciment à Madagascar. Les premiers ciments « vita malagasy» ont vu le jour à l'usine d'Ibity en 1985.

Seule usine intégrée de fabrication de ciment dans l'Océan Indien, Alpha Ciment célèbre, depuis ce mois de juin, ses 75 ans d'existence au service du développement industriel de Madagascar. L'usine d'Ibity, située à Antsirabe, assure l'ensemble du processus de production, de l'extraction en carrière jusqu'au chargement du ciment dans les camions. Une infrastructure unique, symbole de fierté nationale. Fondée en 1950 sous le nom de Macoma, l'entreprise s'est d'abord spécialisée dans la fabrication de clous, de pointes, ainsi que dans la commercialisation de tôles et de fers à béton.

Ce n'est qu'en 1985 qu'elle s'oriente vers la production de ciment, amorçant ainsi une nouvelle phase de son développement. Au fil des décennies, l'entreprise a connu plusieurs changements d'identité : Holcim Madagascar, puis Cementis, avant de devenir Alpha Ciment. Lova, Lafatra, Orimbato et Manda sont quatre catégories de ciment, chacune offrant une résistance et une maniabilité spécifiques, adaptées à des usages distincts.

45 % du marché national

En 2024, le marché du ciment à Madagascar s'est élevé à environ 1,2 million de tonnes. Sur ce volume, la production locale reste majoritairement assurée par Alpha Ciment, dont la capacité atteint 550 000 tonnes par an, soit près de 45 % du marché. L'unité de production d'Ibity à Antsirabe constitue le pilier du dispositif industriel, complétée par les sites de Tamatave (environ 300 000 tonnes) et de Tanjombato (près de 100 000 tonnes).

Le reste du ciment consommé dans le pays est importé, ce qui représente un enjeu majeur en termes d'autonomie industrielle et de compétitivité. « En augmentant la production locale, le marché pourrait s'ouvrir davantage, avec un impact possible sur les prix », indique Vincent Blanchet, Directeur Général d'Alpha Ciment Madagascar. Et de souligner : « On ne devrait pas parler de sacs de ciment à 15 000 ariary dans ce contexte. »

Ibity, fierté industrielle malgache

Implantée à Antsirabe, la cimenterie d'Ibity illustre l'ancrage local d'Alpha Ciment dans le paysage industriel malgache. Mise en service en 1985, l'usine constitue aujourd'hui une chaîne de production complète de ciment. À ses débuts, sa capacité annuelle était estimée à environ 60 000 tonnes, un volume modeste à l'échelle de l'industrie. Au fil des quatre dernières décennies, plusieurs phases de modernisation ont permis de tripler cette capacité, atteignant aujourd'hui un potentiel théorique de 180 000 tonnes par an.

L'usine, bâtie selon une technologie d'origine ancienne, a vu son fonctionnement progressivement adapté aux standards actuels. Les unités modernes privilégient désormais les fours horizontaux, offrant un pilotage plus précis et une productivité accrue.

Sur 400 ans de réserves

Parmi les avancées notables, un système de filtration a été mis en place afin de limiter les émissions de CO₂, renforçant les engagements environnementaux du site. L'exploitation de la carrière a également été optimisée, avec des procédés permettant de garantir la stabilité de la qualité du calcaire, matière première principale. La réserve actuelle de cipolin permet d'envisager près de 400 ans d'exploitation à capacité constante.

La carrière s'étend sur près de 60 hectares, mobilisant environ 115 employés directs, 250 sous-traitants et près d'un millier d'emplois indirects. Conforme aux normes internationales de santé, sécurité et performance environnementale, le site d'Ibity se hisse aujourd'hui au niveau des cimenteries européennes ou américaines.

Participation au développement du pays

Implantée au coeur de la commune d'Ibity, l'usine locale s'illustre par son engagement actif en faveur du développement socio-économique de la région. À travers la mise en place de plusieurs infrastructures, elle contribue de manière tangible à l'amélioration des conditions de vie des habitants.

La scolarisation constitue l'un des axes majeurs de cette contribution. L'entreprise a ainsi participé à la construction de plusieurs établissements scolaires, notamment des EPP, un CEG et un Lycée. Dans le domaine de la santé, l'usine a apporté son appui à la mise en place d'un CSB améliorant ainsi l'accès aux soins pour la population locale.

La sécurité n'est pas en reste, avec la création d'un poste de gendarmerie. Par ailleurs, une initiative innovante a vu le jour avec la création du village pilote « Tanana Maharitra ». Environ vingt foyers y ont été relogés et bénéficient d'un accompagnement à travers des activités génératrices de revenus, soutenues directement par l'Usine.

Le Trail d'Ibity, un grand rassemblement chaque année

Depuis 2015, le Trail d'Ibity réunit chaque année des passionnés de nature et de course à pied autour des sentiers de l'usine d'Ibity. Avec plusieurs parcours proposés, l'épreuve phare reste l'ascension jusqu'au sommet du mont Ibity, un défi devenu emblématique. Ce rendez-vous annuel ne cesse de prendre de l'ampleur. La neuvième édition, récemment organisée, a rassemblé plus de 2 000 coureurs, dont plusieurs venus de l'étranger.

Organisé par Alpha Ciment avec ses collaborateurs, le Trail d'Ibity a aussi une vocation solidaire. Les fonds récoltés servent à soutenir les enfants souffrant de malnutrition, pris en charge par la Maison de Nutrition, gérée par l'Association Antena, dans la commune.