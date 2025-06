Cameroun: CONIA 2025 - Sous l'impulsion du premier ministère, le pays structure sa souveraineté numérique

Placée sous le haut patronage du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, la deuxième édition des Concertations Nationales sur l'Intelligence Artificielle (CONIA), prévue les 7 et 8 juillet 2025 à Yaoundé, incarne la volonté stratégique de l'État de faire de l'intelligence artificielle un levier de transformation profonde. Un événement devenu central dans l'architecture de l'action publique au Cameroun.

Penser l'intelligence artificielle comme un enjeu de souveraineté

Le monde entre dans une ère où l'intelligence artificielle ne constitue plus une option, mais une nécessité. Ceci est une réalité tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Pour un pays comme le Cameroun, les enjeux sont multiples : indépendance technologique, compétitivité économique, sécurité numérique, inclusion sociale, modernisation des services publics. Les CONIA - Concertations Nationales sur l'Intelligence Artificielle - répondent à cette urgence par une réponse institutionnelle forte et structurée.

L'IA, en effet, ne peut être laissée à la seule initiative privée ou étrangère. Elle doit faire l'objet d'une gouvernance nationale cohérente, fédératrice et tournée vers l'intérêt général. C'est cette conviction qui a conduit à la création des CONIA en 2024, sous l'impulsion du Ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL), avec le soutien direct de la plus haute autorité administrative du pays.

De la première édition à l'implantation d'une vision d'État

Lancée en 2024, la première édition des CONIA avait pour objectif d'ouvrir un débat structuré autour de l'IA, en rassemblant les acteurs institutionnels, scientifiques, économiques et citoyens. Le succès fut au rendez-vous : plus de 422 participants venus de toutes les régions, 26 intervenants, 15 exposés, et une forte couverture médiatique nationale et internationale.

Au-delà des chiffres, cette première édition a permis de poser les bases d'un écosystème en construction. Elle a révélé un fort potentiel d'innovation locale, une jeunesse dynamique, des chercheurs engagés, mais aussi la nécessité d'un cadre politique mieux défini. C'est justement pour répondre à cette attente qu'intervient la deuxième édition du CONIA, placée cette année sous le signe de l'action, de la structuration et de l'investissement.

Le haut patronage du Premier Ministre : un engagement de l'État au plus haut niveau

La décision de placer l'événement sous le haut patronage du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est loin d'être anodine. Elle traduit une mobilisation au sommet de l'État, une reconnaissance politique de l'importance stratégique de l'intelligence artificielle dans l'agenda gouvernemental.

Dans une déclaration faite dans le cadre du Conseil de Cabinet de mai 2025, le Premier Ministre a rappelait avec force que :« Le Cameroun doit passer du statut de consommateur passif à celui de producteur responsable de technologies adaptées à ses besoins. L'intelligence artificielle n'est pas un luxe, mais une opportunité de souveraineté et de performance. »

Son implication permet une coordination efficace entre les différents départements ministériels, notamment ceux en charge de l'Économie, de la Recherche scientifique, de l'Éducation, de la Santé et de l'Agriculture. Elle garantit également que les recommandations issues des CONIA soient suivies d'effets concrets.

Le MINPOSTEL en chef d'orchestre de l'intelligence artificielle nationale

En sa qualité de ministère de tutelle, le Ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL) assure la conception, l'organisation et le suivi stratégique des CONIA. À travers cet événement, il incarne une volonté de faire de l'intelligence artificielle un levier de développement national, au service de la souveraineté technologique et de la transformation numérique du pays.

Cette année, le MINPOSTEL marquera une étape clé avec la présentation officielle de la Stratégie Nationale de l'Intelligence Artificielle. Fruit d'un long processus de concertation avec les administrations, les chercheurs, les entreprises et la société civile, cette stratégie trace une feuille de route ambitieuse et louable. Elle vise à intégrer l'IA dans les politiques publiques de manière cohérente, progressive et adaptée aux réalités locales.

Il s'agit notamment de renforcer la recherche scientifique appliquée, de stimuler l'innovation dans les régions, de sécuriser les données, de moderniser les services publics, mais aussi de sensibiliser le grand public aux impacts de l'IA sur la vie quotidienne.

Pour le MINPOSTEL, il ne s'agit pas seulement de parler d'intelligence artificielle, mais de poser les fondements d'un écosystème durable, équitable, et capable de créer de la valeur au bénéfice de tous les Camerounais. S.E madame la Ministre Libom Li Likeng, l'a rappelé dans une intervention récente : « Le Cameroun doit se doter d'une intelligence artificielle souveraine, enracinée dans ses besoins, portée par ses talents, et orientée vers ses priorités de développement. »

Elle y ajoute également « Le Cameroun, comme de nombreux autres pays, se trouve à la croisée des chemins face à l'essor rapide de l'intelligence artificielle (IA). Dans un pays résolument engagé dans la transformation digitale comme le nôtre, l'IA représente en effet une opportunité sans précédent par sa capacité à stimuler tous nos secteurs vitaux, y compris les prestations des services publics ».

CONIA 2025 : un programme engagé, une innovation concrète

L'édition 2025 des CONIA se distingue par un programme structuré autour de l'action, de la démonstration et de la co-construction. Pendant deux jours, des conférences stratégiques réuniront décideurs publics, chercheurs, start-ups, partenaires techniques et financiers. Des pavillons d'exposition mettront en lumière des projets innovants portés par des acteurs nationaux, qu'ils soient institutionnels ou issus de l'entrepreneuriat numérique.

Un moment fort de cette édition sera sans doute le grand hackathon national, véritable vitrine du génie camerounais. Il mobilisera des développeurs, ingénieurs, designers, chercheurs et étudiants autour de cinq problématiques majeures qui traduisent les préoccupations du quotidien et les priorités sectorielles de l'État. Il se déroulera sous 72 heures.

Ainsi, les participants tacheront de trouver des solutions pour fluidifier la circulation dans les grandes villes, prévenir les catastrophes naturelles, développer des outils de traduction vocale en langues locales, détecter les menaces pour l'agriculture et l'élevage, ou encore améliorer le diagnostic médical grâce à l'IA.

L'objectif est clair : transformer les idées en prototypes, et les prototypes en solutions concrètes. L'enjeu est également de démontrer que l'intelligence artificielle n'est pas une technologie abstraite, mais un outil au service du développement durable, de la santé, de l'éducation, de la sécurité alimentaire et de la cohésion sociale.

Une dynamique qui s'installe dans la durée

En s'appuyant sur ce fort désir politique claire, sur le soutien du Premier Ministère, et sur une gouvernance solide assurée par le MINPOSTEL, CONIA 2025 s'affirme comme le rendez-vous annuel de la transformation numérique camerounaise. En effet les CONIA sont un dispositif structurant, appelé à irriguer toutes les politiques publiques.

Plus qu'un espace de discussion, les CONIA deviennent un laboratoire de la Cameroun de demain -- un Cameroun intelligent, inclusif, résilient et souverain. Vous pouvez vous inscrire au CONIA en cliquant : https://www.conia.cm/

Une organisation professionnelle assurée par une agence conseil et panafricaine 360° EVENTIFY

L'organisation opérationnelle des CONIA 2025 est confiée à l'agence camerounaise EVENTIFY, déjà responsable de la première édition. Cette structure garantit la coordination logistique, technique et événementielle, incluant l'installation du village de l'innovation, la gestion des panels, l'accueil des participants nationaux et internationaux, ainsi que la diffusion en ligne.