Ile Maurice: Tayc et Dadju se produiront finalement au stade Anjalay

Le concert des deux artistes français de la scène urbaine, Tayc et Dadju , qui devait initialement se tenir à Bambous et qui avait été éventuellement relocalisé sur le parking de Bagatelle Mall, aura finalement lieu à la même date, le 5 juillet, au stade Anjalay, à Mapou.

Pour rappel, face à l'engouement suscité par l'évènement, Ignite Productions, l'organisateur du spectacle, avait décidé dans un premier temps de tenir le concert à Bagatelle au lieu de Bambous afin de rendre le concert accessible au plus grand nombre, mais aussi dans un souci d'éviter des problèmes liés au stationnement.

Toutefois, à la suite d'une plainte déposée la semaine dernière par deux syndicats de copropriétaires de résidences situées à proximité de Bagatelle Mall, le concert a été provisoirement interdit par la Cour suprême. Dans leur plainte, les riverains avaient estimé que la tenue du concert aurait causé plusieurs désagréments tels que le niveau sonore excessif et l'afflux massif de véhicules qui auraient troublé la quiétude de leur voisinage.

Il faut dire que cette injonction a largement contrarié les plans de Ignite Productions dans la mesure où la société était déjà en présence de toutes les autorisations et que 75 % des billets avaient déjà été écoulés sur le réseau Otayo. Après s'être assuré de l'octroi de tous les permis requis et en concertation avec ses représentants légaux, Joey Foo Kune, le directeur de Ignite Productions, a pris la sage décision de délaisser Bagatelle et d'organiser l'évènement à Anjalay.

Les fans de Dadju, qui avaient craint au pire, après l'annulation - faute d'autorisations nécessaires - de ses deux précédents concerts (NdlR, en 2023 et 2024) peuvent donc pousser un gros ouf de soulagement. Leur artiste favori se produira bel et bien aux côtés de Tayc le 5 juillet.

Le concert démarrera à 20 heures et sera articulé autour de l'album Heritage, fruit de la collaboration entre les deux artistes. Il est important de faire ressortir que Tayc a récemment laissé entendre qu'il compte tirer sa révérence sur la scène musicale cette année et dans ce contexte, on peut penser que ce sera fort probablement sa dernière prestation à l'île Maurice.

Par ailleurs, les deux artistes seront aussi accompagnés de Warren Saada, figure montante de l'afro-love. Un line-up de DJ parmi les meilleurs de l'île ainsi que plusieurs artistes de la scène locale, dont OSB, Bigg Frankii et Blackpower, assureront la première partie du show.

Les prix des billets sont les suivants :

Normal, Rs 1 500, VIP, Rs 2 200 et VVIP, Rs 3 300.