Ile Maurice: Ajay Gunness - «Le populisme ne nourrira pas la population dans les années à venir»

Pour Ajay Gunness , ministre des Infrastructures nationales, qui intervenait mercredi, le Budget 2025-26, dont le slogan est «From Abyss to Prosperity», est «courageux et responsable». En réponse au slogan «From Prosperity to Abyss» utilisé par le Mouvement socialiste militant (MSM) lors de sa conférence de presse sur le Budget, il a répliqué : «Pour le MSM, la prospérité, c'est une dette publique de Rs 642 milliards, un déficit commercial de Rs 203 milliards, et une roupie dépréciée de 46 % depuis 2014.»

Il a déploré une illusion de richesse, financée par l'endettement et l'impression monétaire, sans création réelle de valeur.

Selon lui, ce n'est pas une économie d'un trillion de roupies que le pays s'apprête à atteindre, mais bien une dette équivalente, accumulée. Il cite des exemples : Rs 73 milliards à la MIC, Rs 15,9 milliards pour le Metro Express, Rs 47 milliards dans les fonds de pension, ou encore les milliards perdus dans des projets ou affaires comme Betamax.

Pour Ajay Gunness, la situation économique actuelle est le résultat d'une «mauvaise gestion» passée et n'est plus tenable. Il affirme que «ce n'est pas nous qui avons mené le pays à cet état. Mais c'est à nous de prendre des décisions courageuses pour le redresser», notamment une réforme du système de pension, devenu insoutenable. Cette réforme, dit-il, vise la responsabilité plutôt que la popularité : «Le populisme ne nourrira pas la population dans les années à venir.»

Outre les projets routiers en cours, le ministre soutient qu'il ne peut y avoir de véritable développement d'infrastructures durables sans système de drainage adéquat. «Sur la base des recommandations de la Road Development Authority (RDA), celle-ci met actuellement en place des systèmes de drainage le long des routes classées, afin de renforcer la résilience face au changement climatique en améliorant l'évacuation des eaux de ruissellement.»

Concernant les infrastructures cyclables, Ajay Gunness déplore que près de Rs 445 millions aient été dépensées pour 31,3 km de pistes inutilisées, situées hors des zones habitées et sans connexion aux villages. «Les pistes cyclables ont été laissées à l'abandon en raison de l'absence de campagne de sensibilisation. Cependant, comme annoncé dans le Programme gouvernemental 2025- 2029, l'accent est mis sur la promotion de la marche et du vélo au profit des piétons et de ceux qui recherchent des modes de transport alternatifs et durables. Nous nous engageons à fournir l'infrastructure appropriée pour permettre la pratique du vélo d'une manière cohérente et holistique.» Dans ce contexte, la politique d'aménagement des pistes cyclables est en cours de révision.

Pour finir, Ajay Gunness affirme que le ministère vise «une île Maurice plus sûre lors des catastrophes naturelles, mieux reliée par les infrastructures routières, plus dynamique dans ses communautés, plus inclusive dans son développement, plus résiliente face à l'avenir.»