Ile Maurice: Cyclisme - Un CLM individuel et un circuit au menu

Le Vélo club des Jeunes cyclistes de Curepipe-Palco organise la première course à étapes de la saison ce week-end, le Grand Prix de Riche en Eau. Avec son fidèle sponsor, le Groupe Beau Vallon, le club curepipien propose au peloton un contre-la-montre individuel demain et une épreuve en circuit dimanche.

Le contre-la-montre individuel (CLMI) se déroulera sur le circuit suivant : départ devant l'entrée du club house de Riche en Eau, rond-point de Riche en Eau, rond-point Courbevoie, TAG, rond-point Rivière des Créoles, demitour, rond-point Riche en Eau. L'arrivée se fera devant l'entrée du club house de Riche en Eau. La distance à parcourir sera de 12 kilomètres.

La seconde étape se déroulera sur le même circuit. Les catégories Élite, Open et U19 (junior) prendront le départ à 9 heures pour effectuer 12 tours, soit 84 km. À 9h05, ce sont les U17 (cadets), Access, Masters et féminines de plus de 17 ans qui s'élanceront pour cinq tours (60 km). Plus tôt, soit à partir de 7h45, les minimes (U15) et féminines de moins de 17 ans seront en action sur trois tours (36 km).

Dans la course élite, open et U19, le VCJCCPalco semble bien placé pour la victoire finale. Toréa Célestin, fraîchement auréolé du titre de champion de Maurice sur route, est un candidat à la victoire finale. Ses coéquipiers Jeremy Raboude, Jeremy Marot et Noah Ong Tone seront à considérer également de même qu'Hanson Matombé du Faucon Flacq SC-KFC.