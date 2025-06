Ile Maurice: L'exemption de la PML remet Allet et Narang en selle

Les derniers amendements apportés à la Gambling Regulatory Authority (GRA) Act ont sensiblement changé la donne dans le paysage hippique. Avec la restructuration de la GRA et le renforcement du cadre légal régissant sa régulation, le secteur hippique fait désormais l'objet d'une supervision plus rigoureuse.

Il est bon de faire ressortir que cette réforme législative est devenue une priorité pour le gouvernement surtout dans l'optique du coup d'envoi de la saison hippique 2025, annoncé par le Mauritius Turf Club, pour juillet prochain.

Les amendements à la GRA Act ont déjà été présentés en première lecture au parlement, et aussitôt qu'ils seront votés, les choses devraient rapidement se décanter au niveau de la GRA, en ce qui concerne l'officialisation de l'équipe des commissaires de courses et l'octroi des licences d'écuries. Dans ce contexte, il est important de préciser que selon les nouvelles dispositions de la loi, les licenciés à l'instar des entraîneurs, assistants entraîneurs et cavaliers n'auront plus besoin d'une Personal Management License (PML) pour opérer.

Pour rappel, la PML est une licence qui atteste qu'une personne est apte à opérer dans le secteur des jeux du hasard et d'argent à Maurice. Elle a été introduite en 2020 par le ministère de Finances pour combattre le blanchiment d'argent dans l'industrie hippique.

Avec l'exemption de la PML, les entraîneurs Vincent Allet et Shirish Narang, dont les licences avaient été suspendues en 2023 et 2024 respectivement, sont à nouveau éligibles pour exercer au Champ de Mars.

Il est de bon de rappeler que la PML de Vincent Allet avait été suspendue par la GRA en juillet 2023, suite à une plainte déposée par la People's Turf PLC, après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une bande sonore qui faisait état d'une altercation que l'entraîneur aurait eu avec le CEO de la PTP, Khulwant Ubheeram et l'actionnaire majoritaire, Jean Michel Lee Shim. De son côté, Shirish Narang s'était fait enlever sa PML suite à une charge provisoire de « cheating and conspiracy to commit cheating », émise à son encontre en avril 2024 dans le sillage de « l'affaire » Mentholathum impliquant le cheval El Patron, en 2021.

Les certitudes d'Allet, l'espoir de Narang...

S'il était pratiquement acquis - avant même que le projet de loi ne soit présenté au Parlement - que Vincent Allet, compte tenu de ses affinités politiques et de son engagement vis-à-vis du Mauritius Turf Club (MTC), allait être de la partie cette saison, en revanche, malgré les derniers développements, il y a toujours une incertitude qui plane sur la candidature de Shirish Narang.

Au cours des derniers mois, il a vivement essayé de se défaire d'une mauvaise image que certains de ses détracteurs lui ont collée à la peau. Ses proches collaborateurs auraient également multiplié les démarches en haut lieu pour faire avancer son dossier.

Vu que le MTC dispose à peine d'une horse population de 200 chevaux pour organiser la présente saison, il paraît que que quelques voix au sein de « l'establishment hippique » se sont élevées dernièrement pour faire comprendre que dans la conjoncture actuelle, il fallait se montrer plus conciliant à l'égard de Narang. Cela suffira-t-il pour qu'il décroche le précieux sésame ?

En attendant, la balle est dans le camp du Licensing Committee de la GRA, chargé de délivrer les licences, mais toujours est-il que l'abolition de la PML est quelque part une lueur d'espoir pour le principal concerné.

Pour conclure, il est bon de faire ressortir que la GRA a enregistré pas moins de 21 demandes pour l'obtention d'une licence d'écurie en mars dernier. Depuis, trois se sont retirées de la course.