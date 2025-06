Ile Maurice: Afro Bros débarquent chez nous

Ça y est ! Les Afro Bros sont chez nous. Ils seront en prestation ce samedi à l'hotel The Residence. Originaires des Pays-Bas, Afro Bros ce sont des personnalités dans le monde du deejaying.

Leur venue chez nous est une initiative de Telfairian Event. «X» ft. Nicky Jam et Balvin, «Boomshakalaka» ft. Camilo et Yatra ou encore «Instagram» ft. David Guetta et Daddy Yankee font partie de leurs tubes les plus connus et appréciés. Pour rappel, «X» a accumulé 2 milliards de vues sur YouTube. Les Afro Bros sont récipiendaires de nombreux prix dont les Buma Awards. Ils promettent une ambiance de folie samedi soir.

Cet événement débute dès 14 heures et verra la participation de plusieurs deejays locaux dont Navy, Yana, Ash, Avi S, Vee, David Jay, Moon Jr, Nick William, Vibre Entertainment et Tuks, entre autres. Billets disponibles sur Partyapp, Otayo et Tiketbox.