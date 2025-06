Sénégal: Diakhaté, Banda, Oshoala, Magaia..., les joueuses à suivre lors de la CAN féminine 2024

Dakar — La quinzième édition de la Coupe d'Afrique des nations féminine de football (CAN) démarre le 5 juillet prochain au Maroc, sous l'égide de la Confédération africaine de football (CAF) dont l'ambition est de faire de cette compétition une vitrine du football féminin sur le continent. Voici, selon les experts de l'instance continentale, les stars à suivre lors de ce tournoi prévu pour se poursuivre jusqu'au 28 juillet.

Entre stars confirmées et talents prometteurs, plusieurs joueuses du continent se retrouvent avec leur sélection pour tenter de remporter la plus prestigieuse compétition continentale. Voici, selon les experts de la Confédération africaine de football (CAF), des stars à suivre lors de ce tournoi qui s'annonce inédit.

Ndèye Awa Diakhaté (Sénégal)

Ndèye Awa Diakhaté, attaquante de l'Olympique de Marseille (France), sera l'un des atouts offensifs des Lionnes du Sénégal. Rapide et technique, l'expérience de l'ancienne joueuse de l'AF Amazones Grand Yoff (Sénégal), combinée à la belle vision du jeu de sa compatriote du championnat français, Korka Fall (SM6 Caen), pourraient permettre au Sénégal d'aller loin dans la compétition, voire gagner son premier titre continental. Les Lionnes pourront aussi compter sur d'autres jeunes joueuses comme Hapsatou Malado Diallo (Galatasaray, Turquie) pour se démarquer lors de cette 15e édition de la CAN.

Le Sénégal participe à sa troisième phase finale de CAN féminine, après celles de 2012 et 2022. Les Lionnes ont atteint les quarts de finale de la dernière édition au Maroc, lors de laquelle elles ont été éliminées par la Zambie aux tirs au but (4-2).

Barbra Banda (Zambie)

Ballon d'Or africain 2024, la joueuse d'Orlando Pride en NWSL (Etats-Unis), Banda, sera sans doute la grande star de cette compétition en terre marocaine. Troisième lors de la dernière édition, l'attaquante et capitaine de la sélection zambienne sera très attendue, eu égard à sa régularité, son efficacité et sa capacité à porter l'équipe de Zambie. Avec Racheal Kundananji (Bay FC, Etats-Unis), elles formeront l'un des duos d'attaque le plus redoutable de cette compétition.

Asisat Oshoala (Nigeria)

Quintuple Ballon d'Or africain, l'attaquante de Bay FC en NWSL, passée par Liverpool, Arsenal (Angleterre), Dalian Quanjian (Chine) et le FC Barcelone (Espagne), sera la grande attraction de cette CAN. Première joueuse africaine à inscrire un but en finale de la Ligue des champions féminine (2021), Asisat Oshoala a toute l'expérience et le potentiel nécessaires pour permettre à son pays de décrocher un 12e titre. Les Super Falcons peuvent aussi compter sur d'autres atouts offensifs comme la joueuse de l'Atlético Madrid Rasheedat Ajibade et Jennifer Echegini du Paris Saint-Germain.

Le Nigeria a remporté 11 des 14 éditions de la CAN (1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2014, 2016 et 2018). Elles ont été aussi finalistes en 2008.

Hildah Magaia (Afrique du Sud)

Révélation de l'équipe sud-africaine lors de la CAN 2022, Magaia a offert à son pays son premier titre continental, en inscrivant un doublé lors de la finale de cette dernière édition. Réputée pour son aisance dans les duels et sa lucidité dans la surface, l'attaquante du Mazatlán Futbol Club (Mexique) s'impose comme l'arme secrète des Banyana-Banyana. Avec sa coéquipière de l'attaque Jermaine Seoposenwe, elles tenteront de décrocher un deuxième titre pour leur pays.

Depuis leur première participation en 1995, l'Afrique du Sud n'a manqué aucune édition de la CAN féminine. Elle a disputé cinq finales perdues (1995, 2000, 2008, 2012 et 2018), avant de remporter celle de 2022.

Ghizlane Chebbak (Maroc)

À 33 ans, la capitaine marocaine, Ghizlane Chebbak aura la lourde tâche de faire un bon tournoi à domicile, et pourquoi pas conduire son équipe au sacre. Son expérience dans la compétition et son efficacité sur les coups de pied arrêtés seront d'un atout considérable pour les Lionnes de l'Atlas. Aux côtés de sa compatriote Fatima Tagnaout qui évolue à l'AS FAR (Maroc) et élue meilleure joueuse du championnat local à plusieurs reprises, Chebbak peut rêver de décrocher, sur sa pelouse, la première CAN de l'histoire du pays.

Le Maroc va prendre part à sa quatrième phase finale de la CAN, après celles de 1998, 2000 et 2022. Les Lionnes de l'Atlas sont finalistes de d'édition 2022, disputée à domicile.

Merveille Kanjinga (RDC)

Formée au TP Mazembe, Kanjinga devrait marquer cette édition de la CAN par sa puissance et son efficacité devant les buts. Nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, l'attaquante de 22 ans, en pleine ascension, sera "l'une des figures de proue de l'équipe congolaise lors de cette CAN". Pour sa troisième participation à une phase finale de CAN (1998-2006), la RDC pourra aussi miser sur sa solide gardienne Fideline Ngoy pour décrocher un résultat positif lors de cette compétition africaine.

Princella Adubea (Ghana)

Le Ghana pourra compter sur la vivacité et la puissance de son attaquante Princella Adubea pour porter ses ambitions de remporter cette compétition. La joueuse d'Abu Dhabi Country Club, aux Emirats arabes unies, à l'aise dans plusieurs compartiments du terrain, sera la carte maitresse de l'attaque ghanéenne. Aidée par sa coéquipière du milieu de terrain, Alice Kusi, le Ghana peut rêver d'un éventuel sacre.

D'autres joueuses seront également attendues à cette grande messe du football féminin africain, comme la Tunisienne Meriem Houij, la Botswanaise Refilwe Tholakele et l'Algérienne Lina Boussaha.

La CAN féminine est organisée par la Confédération africaine de football depuis 1991.

Le Nigeria est la nation la plus titrée, avec 11 trophées (1991, 1995, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2014, 2016 et 2018).

La Guinée Équatoriale a remporté la CAN féminine à deux reprises (2008 et 2012).

Douze équipes participent à cette édition.

Voici les résultats du tirage au sort :

Groupe A : Maroc, Zambie, Sénégal, RD Congo

Groupe B : Nigeria, Tunisie, Algérie, Botswana

Groupe C : Afrique du Sud, Ghana, Mali, Tanzanie