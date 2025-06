Sénégal: Pékin - Ousmane Sonko 'satisfait' de sa rencontre avec Xi Jinping

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a exprimé, vendredi à Pékin, sa satisfaction à la suite de ses rencontres avec, respectivement, son homologue chinois, Liu Qiang, et le président Xi Jinping, assurant que les Sénégalais allaient prochainement voir les retombées concrètes de sa visite officielle en Chine.

"Nous sortons très satisfaits de ces rencontres (avec les plus hautes autorités chinoises). (...) Dans les jours et les semaines prochains, les Sénégalais verront, de façon concrète, les retombées de cette visite", a-t-il réagi au sortir d'une audience au Grand Palais du peuple avec le président chinois.

Le chef du gouvernement sénégalais, arrivé à partir de 10 heures dans ce haut lieu du pouvoir chinois a, avec sa délégation, tenu des séances de travail tour à tour avec son homologue chinois, Li Qiang, et le président de la République Populaire de Chine, Xi Jinping.

Il a martelé que cette visite, sa première en dehors du continent africain depuis sa nomination à la tête du gouvernement sénégalais, témoignait de la qualité des relations entre les deux pays, de même "l'importance" que la Chine accorde à sa coopération stratégique avec le Sénégal.

Ousmane Sonko a en même temps salué la teneur des discussions avec les autorités chinoises, estimant que Pékin était sensible aux propositions du gouvernement sénégalais.

Il a également salué, au sortir des séances de travail avec les dirigeants chinois, l'engagement de Pékin à accompagner la mise en oeuvre de la Vision 2050, le programme de développement économique et social du Sénégal initié à la suite de l'arrivée au pouvoir en 2024 du président Bassirou Diomaye Faye.

"Les audiences nous ont permis de sensibiliser aussi bien le Premier ministre Li Qiang que le président Xi Jinping sur les enjeux en Afrique de manière générale et au Sénégal en particulier", a souligné M. Sonko en affirmant être venu en Chine avec des propositions concrètes aussi bien par rapport à la situation financière du Sénégal qu'aux perspectives de "collaboration entre nos collectivités".

Il a assuré avoir rencontré des dirigeants chinois qui se sont montrés sensibles.

Les autorités chinoises ont, sur certaines questions, "donné des réponses de validation notamment en ce qui concerne la coopération entre les pôles de développement que nous sommes en train de mettre en place et certaines provinces chinoises", a dit le chef du gouvernement sénégalais.

"Sur d'autres, elles ont pris des engagements fermes d'accompagner le Sénégal. Dans les jours et les semaines à venir, les Sénégalais verront de façon concrète les retombées de cette visite", a promis le chef du gouvernement sénégalais.

Il n'a pas manqué de dire que le déplacement en terre chinoise lui avait permis "d'apprécier la nature et la forme de la coopération chinoise, basées sur le respect mutuel, la préoccupation d'une collaboration juste et équitable".

"Nous avons également constaté l'importance que la Chine, à tous les niveaux, accorde à la coopération avec le Sénégal", a insisté Ousmane Sonko en faisant savoir que le président Xi Jinping s'est engagé à accompagner la mise en oeuvre de la Vision 2050 et à aider le Sénégal à traverser la situation financière héritée du précédent régime.

Le chef du gouvernement sénégalais était accompagné du ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, du ministre de l'hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye et du ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yancoba Diémé.

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, son collègue en charge du l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop et directeur général de l'Agence pour la promotion de l'investissement et des grands travaux (APIX), Bakary Séga Bathily.