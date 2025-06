Afrique: CAN Féminine 2024 - Les sélections posent leurs valises au Maroc

À une semaine du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies 2024, le Maroc commence à vibrer au rythme des arrivées des prétendantes au sacre. Premières sur le tarmac : les championnes en titre sud-africaines, bien décidées à défendre leur couronne conquise en 2022 sur le même sol.

Après un périple exténuant de 24 heures ponctué d'une escale au Ghana, les Banyana Banyana ont posé leurs valises à Casablanca mercredi. Et sans perdre une minute, les joueuses de Desiree Ellis ont enchaîné avec une première séance d'entraînement, histoire de lancer les hostilités.

African champions Banyana Banyana departed for Morocco this afternoon ahead of their defense of the Women's Africa Cup of Nations title next month.#LiveTheImpossible @SABC_Sport pic.twitter.com/k3ik0Wo96t-- Banyana_Banyana (@Banyana_Banyana) June 24, 2025

« Le voyage a été long et fatigant, mais nous sommes arrivées et bien installées. On a pu faire une première session dès notre arrivée », a confié la sélectionneuse sud-africaine, visiblement soulagée de retrouver le terrain.

« C'est un grand tournoi qui nous attend, on se doit d'être prêtes. »

Placée dans le Groupe C, l'Afrique du Sud retrouvera sur sa route le Ghana (7 juillet), la Tanzanie (11 juillet) et le Mali (14 juillet). Trois rencontres programmées au Stade d'Honneur d'Oujda, pour une phase de poules qui s'annonce accrochée.

Zambie-Moroc : feu d'artifice inaugural

De leur côté, les Copper Queens de Zambie peaufinent leur préparation du côté de Mohammédia. Nora Häuptle, la sélectionneuse helvético-allemande, a lancé des séances intenses au Lanoria Club, avec un groupe désormais au complet, mêlant cadres expatriées et locales ambitieuses.

Le choc d'ouverture du tournoi opposera les Zambiennes aux Lionnes de l'Atlas le 5 juillet au Stade Olympique flambant neuf de Rabat. Une affiche de prestige pour lancer officiellement cette 13e édition. La Zambie poursuivra ensuite sa phase de groupe face au Sénégal (9 juillet) et à la RD Congo (12 juillet), au Stade El Bachir.

Les Marocaines, elles, peaufinent leurs réglages à domicile sous la houlette de Jorge Vilda Rodriguez. Un dernier test les attend ce samedi face à la Tanzanie, toujours à Rabat, pour ajuster les derniers automatismes.

En ordre de bataille

Le Sénégal a également pris la direction du Maroc pour débuter sa mise au vert. Dans le groupe A, les Lionnes devront composer avec le pays hôte, la Zambie et la RD Congo.

Quant au Groupe B, il réunira quelques cadors du continent : le Nigeria, tenant du record de titres, croisera le fer avec la Tunisie, l'Algérie et le Botswana dans une poule où chaque point comptera.

Peu à peu, les douze nations qualifiées prennent position sur le sol marocain. De Casablanca à Oujda, de Mohammédia à Rabat, les terrains s'animent et les ambitions se dessinent.

Dès le 5 juillet, les regards du continent -- et bien au-delà -- se tourneront vers le Royaume chérifien, théâtre de ce qui s'annonce comme l'édition la plus relevée de l'histoire de la CAN Féminine.