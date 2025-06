Sénégal: Thiès - Le quatrième symposium de l'EPT connecté au développement durable

Thiès — Les 72 heures de l'Ecole polytechnique de Thiès (EPT), démarrées jeudi dans la capitale du rail, s'inscrive dans l'optique d'une recherche engagée connectée au développement durable, apprend-on des organisateurs.

L'organisation de ce symposium s'inscrit dans une "dynamique forte de recherche engagée, multidisciplinaire, tournée vers l'impact, et connectée aux réalités du développement durable", a déclaré le directeur de l'EPT, le professeur Mamadou Wade, lors de la cérémonie de ce symposium qui en est à sa quatrième édition.

La rencontre porte sur le thème "Les sciences au service du développement durable".

"Pendant trois jours (26, 27 et 28), enseignants-chercheurs, experts, doctorants, ingénieurs, étudiants, décideurs et partenaires vont échanger, confronter leurs idées et proposer des solutions concrètes aux défis de notre époque", a affirmé M. Wade, selon qui cette rencontre constitue "la réponse académique et scientifique à l'appel à la transformation".

Les thématiques au coeur des discussions, cette année, concernent "la souveraineté des données à l'ère du numérique, la transition énergétique, vecteur d'un développement plus équitable et l'innovation agricole, comme moteur de souveraineté".

Le symposium est une manière pour l'EPT de montrer que les sciences appliquées, lorsqu'elles sont enracinées dans les besoins locaux, peuvent devenir de puissants leviers de "résilience, d'inclusion et d'innovation", a expliqué le professeur Wade.

Il a salué les récentes initiatives diplomatiques du gouvernement, à travers les "accords stratégiques" signés par le Premier ministre Ousmane Sonko, lors de son voyage en Chine.

"Ces accords, qui touchent des domaines clés comme l'énergie, les infrastructures, les technologies et la formation professionnelle, sont autant de jalons à bâtir un Sénégal compétitif et autonome", a a-t-il ajouté.

"C'est pourquoi, nous lançons un appel clair à monsieur le ministre de l'Énergie (...) , afin que l'EPT et l'ENSA (Ecole nationale supérieure d'agriculture) soient pleinement reconnues comme des bras techniques et des pôles d'expertise pour l'exécution de cette vision nationale", a poursuivi M. Wade.

Il a ensuite assené : "Nous sommes prêts à accompagner la mise en place de parcs énergétiques, de centres de formation professionnelle à vocation numérique, et à faire de Thiès un territoire pilote du développement territorial intégré".

Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a salué, en prenant la parole, "l'initiative de la légendaire École polytechnique de Thiès et de la prestigieuse École nationale supérieure d'agriculture de Thiès qui ont su unir leurs expertises pour tenir ce symposium".

Pour lui, cette option "louable" démontre que ces deux grandes écoles d'ingénieurs repositionnent la recherche scientifique au coeur des transformations attendues pour un développement durable, inclusif et souverain.

"A l'heure des méga données, de l'Intelligence artificielle et de la cybersécurité, la souveraineté numérique n'est plus un luxe, c'est de toute évidence, une condition d'autonomie et un rempart contre les vulnérabilités systémiques", estime Birame Soulèye Diop.