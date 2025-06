Soudan: Le pays Participe aux Réunions du Conseil de Coopération Douanière à Bruxelles

Le directeur général des Douanes Soudanaises, général Salah Ibrahim participe aux 145e et 146e sessions du Conseil de Coopération Douanière à Bruxelles, capitale de la Belgique, avec la participation de haut niveau des administrations douanières membres de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD), dans le cadre du renforcement de la coopération internationale et de l'échange d'expertises douanières.

La séance d'ouverture a connu une présence officielle importante, marquée par l'adoption de l'ordre du jour et les discours de la directrice générale de l'OMC Organisation mondiale du commerce, Dr Ngozi Okonjo-Iweala, ainsi que du secrétaire général de l'OMD, M. Ian Saunders, en plus des interventions de plusieurs chefs de délégation.

Le directeur général des Douanes Soudanaises poursuit sa participation active aux séances du conseil, qui abordent des sujets stratégiques liés à la coopération douanière, au renforcement des capacités, à la facilitation du commerce et à la gouvernance de l'organisation, en plus de l'examen des rapports des comités techniques et de la discussion du plan stratégique de l'OMD pour la période 2025-2028.

Cette participation reflète la volonté des douanes soudanaises de renforcer leur présence régionale et internationale, de confirmer leur engagement dans la coopération mondiale, l'échange de connaissances et l'amélioration des performances selon les normes et pratiques internationales.