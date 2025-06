Ethiopie: Le Davos d'été 2025 met en lumière la synergie entre IA, développement durable et action mondiale.

Addis-Abeba — Le Davos d'été 2025 s'est achevé jeudi après-midi dans la municipalité de Tianjin, dans le nord de la Chine.

Sa dernière journée a été consacrée à des sujets tels que les perspectives économiques de la Chine et l'évolution de sa stratégie en matière d'IA, ainsi qu'à des discussions internationales plus larges sur l'entrepreneuriat géopolitique et l'innovation inclusive.

L'événement de trois jours, organisé par le Forum économique mondial (FEM) et officiellement baptisé « 16e Réunion annuelle des nouveaux champions » en 2025, a rassemblé plus de 1 700 invités venus de plus de 90 pays et régions du monde, ce qui en fait l'une des plus importantes éditions à ce jour.

Sous le thème « L'entrepreneuriat pour une nouvelle ère », ce grand rassemblement de chefs d'entreprise internationaux s'est concentré sur cinq axes clés : décryptage de l'économie mondiale, perspectives sur la Chine, industries disruptives, investissement dans les populations et la planète, et nouvelles énergies et matériaux.

Les chefs d'entreprise ont mis en avant ses capacités de production et son engagement en faveur de l'ouverture des marchés, soulignant les récentes mesures législatives telles que la loi sur la promotion de l'économie privée visant à renforcer l'entreprise privée.

L'intelligence artificielle a également occupé une place importante, notamment dans les discussions sur la gouvernance, l'éthique et la confiance.

Paula Ingabire, ministre rwandaise des TIC et de l'Innovation, a souligné que la confiance dans l'IA repose sur la transparence et la cohérence.

« Je pense qu'il est très utile qu'à mesure que l'on continue de tester et d'appliquer ces technologies, les entreprises prennent confiance en elles lorsqu'elles constatent les mesures et les niveaux mis en place », a-t-elle noté.

Les participants ont fait écho à l'appel en faveur d'une approche du développement de l'IA axée sur l'humain et la réglementation, en phase avec les thèmes plus larges de l'innovation responsable.

L'événement s'est clôturé sur un ton optimiste quant à la collaboration transfrontalière et au développement axé sur l'innovation, de nombreux participants soulignant que l'entrepreneuriat mondial doit désormais composer avec les complexités géopolitiques et les transformations technologiques pour rester inclusif et durable.