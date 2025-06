La directrice de la Province éducationnelle (Proved) de Kinshasa/Mont Amba et point focal des Proved, Astrid Nambuyi Makengo, a assuré qu'il n' y a pas eu détournement des fonds des bulletins scolaires qui seront bel et bien remis aux élèves, ainsi que les billets de vacances, en attendant la transcription des cotes dans les bulletins définitifs.

La question de la délivrance des bulletins scolaires à la clôture de l'année scolaire 2024-2025 défraie la chronique à la suite d'un fakenews distillé sur les réseaux sociaux, faisant état du détournement des fonds d'impression de ces documents importants pour la transcription des cotes des élèves reflétant leur évolution.

Après la mise au point du secrétaire général par intérim à l'Education nationale et Nouvelle citoyenneté, Mathieu Bukenge, la directrice de la Proved de Mont-Amba à Kinshasa, Astrid Nambuyi Makengo, a voulu aussi dédramatiser ce dossier. Elle a souligné qu'aucun frais n'est perçu pour le bulletin au niveau des écoles primaires publiques étant sous le régime de la gratuité de l'enseignement de base.

« Nous sommes dans la réforme, il y a une maquette qui nous a été donnée cette année. On a transmis les specimens à toutes les Proved et quelques chefs d'établissement ont été sélectionnés à qui nous les avons rémis pour qu'ils puissent vérifier s'il y a eu des fautes à corriger. Ils nous ont ramené ces specimens des bulletins avec des remarques et corrections que nous avons envoyées au Secrétariat général et à l'Inspection générale. Par après, ces specimens nous ont été retournés pour que nous puissions les donner à toutes les écoles et qu'elles commencent déjà à travailler avec des bulletins copies. Chaque Proved a dû faire cela », a soutenu Astrid Nambuyi Makengo.

Selon elle, les écoles travaillent sur les bulletins copies et les points seront transcrits sur les bulletions cartonnés. Tous les chefs d'établissement scolaire sont au courant et attendent ces bulletins cartonnés. Il n'y a donc aucun problème parce qu'ils disposent déjà de la nouvelle maquette transmise aux écoles depuis février par le secrétaire général. Les écoles font la proclamation avec les billets de vacances sur lesquels sont mis les points (les pourcentages) qui se trouvent sur les bulletins copies et signalent si l'enfant a passé en classe supérieure ou non. Les bulletins cartonnés viennent en dernier lieu.

«Les parents n'ont donc pas à payer doublement pour les bulletins. Ils avaient payé 1000 francs congolais par bulletin et le fonds est logé en banque, dans le compte de la province, avant son versement au moment opportun pour l'impression des bulletins.

Le fonds n'a pas été versé au Secrétariat. Qui va détourner l'argent des bulletins alors que chaque année, ils sont délivrés aux élèves ? Ici à Mont-Amba, les écoles qui paient pour les bulletins cartonnés les obtiennent, personne ne détourne cet argent... Même si les bulletins cartonnés sont disponibles, l'enseignant travaille d'abord sur les bulletins copies avant de transcrire les points sur les bulletions cartonnés », a précisé la directrice de la Proved Kinshasa/Mont Amba.