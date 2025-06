Congo-Kinshasa: Sommet mondial sur la vaccination - Le pays présent à Bruxelles

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Samuel-Roger Kamba, représente la République démocratique du Congo (RDC) au sommet mondial de Gavi qui se tient à Bruxelles, en Belgique, sur le thème « Santé et prospérité grâce à la vaccination ».

La voix de la RDC pour la campagne internationale de levée de fonds en faveur de la lutte contre les maladies évitables par la vaccination est portée aux assises de Bruxelles par le ministre Samuel-Roger Kamba. Il a réitéré l'engagement inconditionnel du pays de garantir à tous les enfants l'accès aux vaccins essentiels, notamment contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la poliomyélite.

Le message du ministre a été très bien accueilli par les partenaires et participants, témoignant de la reconnaissance du rôle actif que joue la RDC dans la promotion de la vaccination de routine. Il a également rappelé les résultats probants obtenus ces dernières années, précisément la réduction sensible des cas de poliomyélite, fruit des efforts conjoints du gouvernement, du chef de l'État ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Parlant de la couverture santé universelle, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a rappelé que cette politique sanitaire commence dès la petite enfance, et que l'accès aux soins ne peut être considéré comme complet sans un accès équitable aux vaccins. « C'est un message universel que nous partageons tous aujourd'hui : aucun enfant ne doit être laissé pour compte. Tous les enfants du monde doivent pouvoir bénéficier de soins de qualité », a-t-il conclu.

Il va sans dire que la présence de la RDC à cette conférence confirme sa volonté de rester un acteur engagé dans la stratégie mondiale pour un monde plus sain, plus juste et plus prospère grâce à la vaccination.