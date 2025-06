Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 juin 2025

revue de presse

Clap de fin des AAM2025 - L'UA appelle à l'intégration et à des solutions africaines

Ce 27 juin, les Assemblées Annuelles de l’Afreximbank qui se tiennent à Abuja, au Nigéria, sonnent le clap de fin après trois jours d’échanges, de rencontres et de décisions gouvernementales. Pour clôturer cet événement majeur, plusieurs décideurs politiques venus d’ailleurs ont foulé le sol nigérian afin de soutenir les initiatives saluées depuis l’ouverture de ces AAM.

La voix de l’Union africaine s’est fait entendre lors de la cérémonie de clôture, à travers l’intervention de Selma Malika Haddadi, vice-présidente de la Commission de l’Union africaine. Dans son allocution, elle a tenu à rappeler que « l’Afrique peut et doit s’élever dans un monde fracturé », à condition d’agir avec courage et unité.

Face à la multiplication des crises mondiales, Mme Haddadi a plaidé pour un continent plus intégré. « Notre réponse réside dans davantage d’unité, pas dans la division », a-t-elle affirmé, saluant les avancées de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), considérée comme un levier majeur pour stimuler le commerce intra-africain et créer un marché commun pour les 55 pays du continent. (Source allAfrica)

RCI : La plus grande station de recharge électrique inaugurée

Une nouvelle station de recharge pour les véhicules électriques a été inaugurée, ce vendredi 27 juin 2025, au sein de la station-service d’un groupe pétrolier ivoirien, au quartier Gandhi, à Yopougon, dans l’Ouest d’Abidjan.

Après le lancement de sa première borne de recharge rapide à la station Saint-Jacques, dans la commune de Cocody, dans l’Est d’Abidjan, en juillet 2024, le groupe ivoirien Petro Ivoire a engagé une politique d’extension progressive de son réseau à l’échelle nationale, avec une nouvelle station à Yopougon, dans l’Ouest d’Abidjan.

Dans cette dynamique, de nouvelles bornes ont été mises en service sur les sites d’Abatta, à Cocody, de Rimco, à Marcory, dans le Sud d’Abidjan et celle de Yopougon-Gandhi, qui demeure la plus grande station de recharge pour les véhicules électriques en Côte d’Ivoire. (Source apanews)

La RDC et le Rwanda ont signé un accord de paix historique à Washington

La République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda ont signé un accord de paix, ce 27 juin 2025 à Washington, sous l’égide des États-Unis, visant à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC, qui a fait des milliers de morts. Fin juillet est prévu un sommet inter-États avec le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame, tous les deux conviés à la Maison Blanche par Donald Trump.

L’accord a été signé par les ministres des Affaires étrangères rwandais et congolais lors d’une cérémonie présidée par le secrétaire d’État américain Marco Rubio. Une poignée de main historique entre les ministres des Affaires étrangères rwandais et congolais a conclu la signature de cet accord.

« C’est un moment important après trente ans de guerre », a déclaré le secrétaire d’État américain Marco Rubio lors d’une cérémonie au département d’État aux côtés de ses homologues rwandais et de la RDC, ajoutant cependant qu’il y avait encore « beaucoup à faire ». (Source RFI)

Centrafrique : Bangui rend hommage aux 29 lycéens tués dans un mouvement de foule

L’explosion d’un transformateur électrique dans un lycée où se tenaient les épreuves du baccalauréat a provoqué une bousculade meurtrière dans la capitale centrafricaine. Une marche doit se tenir vendredi en mémoire des victimes.

Une marche en mémoire des victimes de la bousculade qui a coûté la vie à 29 élèves de terminal devait s’élancer vendredi 27 juin du monument des martyrs, situé au cœur de Bangui, la capitale centrafricaine. Elle rejoindra le lycée Barthélémy Boganda, où les adolescents passaient les épreuves du baccalauréat quand un transformateur électrique a explosé, créant un mouvement de panique. (Source Lemonde Afrique)

Ousmane Sonko et Xi Jinping renforcent les liens entre le Sénégal et la Chine

À Pékin, le président chinois Xi Jinping a accueilli le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Avant cette rencontre, Sonko a participé au forum d’été de Davos à Tianjin.

En septembre dernier, Xi a souligné l’évolution des relations sino-africaines vers une communauté "toutes saisons" avec le président Bassirou Diomaye Faye.

Xi a rappelé l'importance de renforcer le partenariat stratégique Chine-Sénégal, visant à apporter des bénéfices mutuels et à dynamiser la coopération Sud-Sud. Il a évoqué les "Dix actions de partenariat" du FOCAC pour stimuler les investissements chinois au Sénégal, notamment dans les énergies et infrastructures numériques. (Source Africanews)

Niger : Accord signé avec la Suisse en faveur de l’éducation et de l’emploi des jeunes

À Niamey, le Niger et la Suisse renforcent leurs liens en signant un nouveau partenariat. Objectif : améliorer la qualité de l’éducation et faciliter l’insertion professionnelle des jeunes. Une étape importante dans la coopération bilatérale, axée cette fois sur la formation et l’emploi. L’avenir des jeunes au cœur de la coopération. La Suisse et le Niger ont signé un partenariat pour renforcer l’éducation et favoriser l’insertion professionnelle.

À Niamey, ce mercredi 25 juin 2025, la cheffe adjointe du Bureau de la Coopération suisse a présenté deux engagements majeurs, en présence des autorités nigériennes et de partenaires internationaux.

Premier axe : le lancement de la phase 1 du programme GUANI, dédié au renforcement des compétences techniques et professionnelles des jeunes. Deuxième engagement : la signature de l’avenant n°3 au PAQUE III, un programme d’appui à la qualité de l’éducation soutenu de longue date par la Suisse. (Source Africa 24)

La Sierra Léone, pays le plus pacifique d’Afrique de l’Ouest

La Sierra Leone s’est hissée au rang de pays le plus pacifique d’Afrique de l’Ouest, selon l’Indice mondial de la paix 2025 publié par l’Institut pour l’économie et la paix (IEP). Le pays ouest-africain, qui a gagné neuf places par rapport à l’année précédente, atteint désormais la 57ᵉ position au niveau mondial, devançant le Ghana, jusque-là considéré comme un modèle de stabilité régionale.

Cette avancée est interprétée comme le reflet d’une gouvernance tournée vers la consolidation de la paix. D’après la Commission indépendante pour la paix et la cohésion nationale (ICPNC), cette reconnaissance souligne les efforts déployés par les autorités sierra-léonaises et leurs partenaires internationaux pour instaurer un climat de sécurité et de cohésion sociale. Le pays passe ainsi de la 8ᵉ à la 5ᵉ place en Afrique subsaharienne. (Source Africapresse)

Au Liberia, l’ancien président Samuel Doe reçoit des funérailles nationales, plus de trente ans après son assassinat

Premier président du Liberia à ne pas être issu de la communauté afro-américaine, il avait été capturé, torturé et tué par les hommes de Prince Johnson pendant la guerre civile. Son corps n’a jamais été retrouvé.

Une vidéo de son tortionnaire en train de siroter une bière tandis qu’il se faisait torturer avait circulé et choqué le monde entier. Ce vendredi 27 juin, trente-cinq ans après son assassinat lors de la guerre civile, Samuel Doe, l’ancien président du Liberia, a finalement reçu une sépulture et des obsèques nationales, aux côtés de sa femme, décédée en mai dernier, dans leur propriété familiale de l’est du pays.

La dépouille du président Doe n’ayant jamais été retrouvée, c’est un cercueil vide qui sera mis en terre. D’après un journaliste de l’AFP, des centaines de personnes se sont rassemblées ce matin dans la ville de Zwedru pour assister à la procession des cercueils du couple, après trois jours de commémorations, dont une veillée mortuaire à Monrovia, la capitale. (Source Jeune Afrique)

Cameroun : Intoxication alimentaire mortelle à Douala

Le quartier de New Bell de Douala, au Cameroun, est en deuil, trois jours après la mort de deux fillettes après un repas chez une voisine. D'autres habitants du quartier présentant des signes d'intoxication ont également été hospitalisés.

C'est le cas de Patricia, 18 ans. Elle se souvient juste d'avoir mangé un biscuit "au goût du remède contre les souris". Ensuite, elle a perdu connaissance. Au total, 105 personnes, dont six adultes, ont été enregistrés en urgence à l’Hôpital Laquintinie.

Après la thèse du biscuit, partagé avec les enfants par le boulanger du quartier, d'autres spéculations circulent, alimentant la psychose. Un habitant, qui préfère rester anonyme, estime par exemple que "c'est un sabotage" et que les biscuits n'ont rien à voir dans cette histoire. Il appelle les autorités à enquêter. (Source Deutsche Welle)

Cybersécurité au Bénin : Plus de 800 failles critiques détectées entre 2021 et 2024

Dans un rapport couvrant la période 2021-2024, l’Agence des systèmes d’information et du numérique (ASIN) dresse un état des lieux préoccupant de la sécurité des systèmes d’information des institutions étatiques et des opérateurs d’infrastructures.

Réalisé par le bjCSIRT (Computer Security Incident Response Team béninois), ce document recense 878 vulnérabilités informatiques détectées au cours des trois dernières années. Un chiffre révélateur de l’ampleur des menaces auxquelles sont confrontés les systèmes numériques du pays. (Source beninwebtv)