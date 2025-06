Tunisie: Mercato - CA et CSS sur Ibrahima Sory Sankhon

Les deux cadors tunisiens sur les traces du milieu de l'AS Kaloum.

De retour de Belgique sans y avoir percé, Ibrahima Sory Sankhon, ex-sociétaire de Horoya AC, Saint Trond, FC Dender et le RWD Molenbeek, est retourné en Guinée pour relancer sa carrière.

Milieu défensif de 29 ans, l'international, évoluant à l'AS Kaloum, est actuellement sous les radars du Club Sportif Sfaxien et du Club Africain qui ont contacté le joueur au terme du classico retour perdu par son équipe face au Horoya AC (1-0). En fait, le CSS est le premier à être passé à l'action via visioconférence avec les représentants du joueur.

Et au CSS de proposer un contrat de deux ans au joueur, qui se trouve libre de droit. Quant au CA, en collaboration avec Taban Management, agence spécialisée dans le repérage, suivi et facilitation des transferts, il a également entamé les discussions avec Sankhon.

Grâce à la médiation de la structure établie à Conakry, un représentant du CA a pu rencontrer le joueur et présenter son projet. Là, un contrat d'un an avec une saison supplémentaire en option a été proposé, le tout assorti de garanties financières satisfaisantes.

Issam Ben Khemis signe à Épinal

Le SAS Épinal a engagé le milieu Issam Ben Khemis. Le club spinalien mise ainsi sur le gaucher de 29 ans passé par les rangs des Girondins de Bordeaux. Formé à Lorient, Ben Khemis a aussi évolué par le passé au Stade Tunisien.

Abdramane Konaté et Onuche Ogbelu ciblés

L'effet Mondial des clubs n'a pas tardé à l'EST. En effet, les deux continentaux Abdramane Konaté et Onuche Ogbelu sont très convoités par des clubs français, portugais et turc. Le milieu Konaté, 18 ans d'âge, 33 matchs avec l'Espérance et buteur à deux reprises en plus de deux passes décisives délivrées, est évalué 850.000 euros par Transfermarkt. Onuche Ogbelu, quant à lui, a franchi un cap en fin de saison passée, montant en régime et en grade sous la houlette de Maher Kanzari.

A 23 ans d'âge, il a fait 35 apparitions avec le champion en titre tunisien, signé deux buts et délivré deux assists. Pisté par de nombreuses écuries, le Nigérian est coté à 700.000 euros sur Transfermarkt.

MCA : Khaled Ben Yahia partant ?

Fraîchement intronisé champion d'Algérie et vainqueur de la Supercoupe en l'espace de quelques mois, Khaled Ben Yahia marque donc jusque-là son passage au Mouloudia Club d'Alger. Sous son commandement, le MCA, surnommé le « doyen», a radicalement changé de visage mais le coach tunisien pourrait cependant passer la main. En effet, l'ex-coach de l'EST est courtisé par un club égyptien de renom qui lui aurait proposé un traitement financier alléchant.