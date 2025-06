Afrique du Nord: Mohamed Ali Nafti réaffirme le soutien de la Tunisie à la mission onusienne en Libye

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu le 27 juin 2025 Daniela Kroslak, sous-secrétaire générale des Nations unies et cheffe de l'équipe de révision stratégique de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL).

Cette rencontre a permis au ministre de réitérer l'engagement ferme de la Tunisie à soutenir les efforts de la MANUL pour accompagner le processus politique et promouvoir la stabilité en Libye, sur la base d'une vision inclusive, durable et consensuelle, sous l'égide des Nations unies.

Mohamed Ali Nafti a souligné l'importance du rôle joué par l'équipe de révision stratégique dans l'évaluation du mandat de la mission onusienne et l'adaptation de son action aux évolutions politiques, sécuritaires et humanitaires sur le terrain libyen, en vue de formuler les recommandations nécessaires pour renforcer son efficacité.

Le ministre a également exprimé la disponibilité constante de la Tunisie à appuyer toutes les initiatives diplomatiques visant à favoriser le dialogue et à soutenir les efforts de réconciliation entre les différentes parties libyennes, dans le respect de la souveraineté et de l'unité territoriale de la Libye, et en refusant toute ingérence étrangère dans ses affaires internes. Il a affirmé que cette approche est essentielle pour consolider la paix et la stabilité en Libye, ainsi que dans l'ensemble de la région arabe et africaine.

Pour sa part, Daniela Kroslak a salué l'appui constant et constructif de la Tunisie à la mission onusienne en Libye et a exprimé sa profonde reconnaissance aux autorités tunisiennes pour leur coopération active. Elle a souligné l'importance du rôle de la Tunisie dans la promotion d'un dialogue inclusif et d'un processus de réconciliation nationale, mettant en avant la position équilibrée, neutre et constructive du pays sur la question libyenne.