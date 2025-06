Tunisie: Enfance/Clubs d'été et activités parascolaires - Se divertir, créer et apprendre

Pour ceux qui le peuvent matériellement, les vacances de juin/juillet correspondent au moment propice et idéal de l'année pour s'adonner à des activités éducatives et culturelles en toute quiétude et l'esprit libéré. Plus qu'une aubaine, une opportunité pour mieux grandir.

Par les temps qui courent et avec le marathon interminable des dépenses qui pèsent sur les chefs de famille, inscrire sa progéniture dans une structure pour meubler une partie de l'été relève du challenge. Ceci sachant que les clubs d'été et de vacances qui pullulent dans le pays font généralement payer rubis sur l'ongle les clients potentiels.

C'est qu'en contrepartie, il est nécessaire, voire indispensable, d'occuper intelligemment son enfant, surtout dans la tranche d'âge 6-12 ans et d'envisager leur recours. De nombreux parents travaillent pendant les vacances et doivent rivaliser d'ingéniosité pour trouver le bon créneau pour leurs enfants. Quitte à consentir à mettre la main à la poche.

Certains, voire la plupart, restent à la maison, évitant la chaleur extérieure ou accompagnent quand ils le peuvent, leur parent au travail, mais cela laisse place à l'ennui et au manque de créativité. D'autres finissent en juin leur activité annuelle, qu'elle soit musicale, culturelle ou sportive, et échappent à la nonchalance ambiante. Mais le mois de juin reste souvent un tracas pour les ménages tunisiens et une source de dépenses imprévue avec les randonnées à prévoir, les espaces de loisirs ou les manèges à fréquenter.

Malgré tout, les clubs d'été en Tunisie offrent une large gamme d'activités pour les enfants, visant à les divertir, à les stimuler et à favoriser leur développement pendant les vacances scolaires. Il est nécessaire de faire le tri de tout ce qui est proposé, en fonction des besoins de son enfant.

Activités éducatives et sportives prisées

Il y a par exemple les cours de langue. De nombreux clubs proposent des cours de français, d'anglais, et parfois d'arabe, qui est lui, largement dispensé dans les écoles tunisiennes, avec des approches ludiques pour faciliter l'apprentissage. Certains sont même spécialisés dans les séjours linguistiques.

Ensuite la robotique et la programmation. Des stages sont de plus en plus populaires, permettant aux enfants d'explorer la robotique, la programmation (comme Scratch), la conception 2D/3D et l'électronique. Les ateliers Montessori sont la panacée. Certains clubs intègrent des ateliers basés sur la pédagogie Montessori.

Les club de jeux d'échecs sont souvent demandés car ils offrent des cours d'échecs pour développer la mémoire, la confiance en soi et la persévérance. Il y a aussi les arts plastiques comme la peinture, le dessin, le bricolage, la poterie, le modelage, la création de bougies, les bijoux, l'origami, la musique et le chant avec initiation à la musique, au solfège, la chorale, le chant et parfois l'apprentissage d'instruments, le théâtre et danse avec des ateliers de théâtre pour l'expression corporelle et la prise de parole en public, ainsi que des cours de danse moderne et orientale, des ateliers culinaires pour initier les enfants aux plaisirs de la cuisine.

Enfin parmi les activités sportives les plus prisées en été, il y a la piscine et les jeux aquatiques qui sont essentiels pour se rafraîchir et s'amuser pendant l'été. A ce titre, on pense à la piscine municipale du Belvédère flambant neuve et qui propose des tarifs assez convenables pour la qualité de l'infrastructure.

Focus sur des tarifs à la carte

Les tarifs des clubs d'été en Tunisie, et particulièrement à Sousse, varient considérablement en fonction de la durée, des activités proposées et de la tranche d'âge des participants. À Sousse, un club d'été « Dance & Diet » propose des tarifs à la carte à raison de 30 D la journée, 120 D pour une semaine, 380 D le mois.

Pour faire du padel à Sousse, il faut compter investir 180 TND pour une session d'une semaine. A Tunis, le padel est offert en packs de jeux, ainsi un pack de 20 jeux revient à 300 D. Des cours individuels de guitare/piano à 50 D/mois et un club de chorale à 30 D/mois existent à condition de s'engager annuellement. A Tunis, c'est 140 D le mois sur toute l'année dans un conservatoire de qualité, avec des cours d'apprentissage complets de musique instrumentale, solfèges et chants.

Les tarifs des clubs d'été en Tunisie peuvent aller généralement de 10 D à 70 D la journée. Environ 100 à 300 D, voire plus, selon les activités spécifiques (robotique, sports spécialisés, etc.) et si les repas sont inclus à la semaine. Environ 280 à 480 D, avec certaines offres pouvant aller jusqu'à 690-740 D/mois pour des programmes plus académiques ou avec des services supplémentaires au mois.

Autour de 180 à 390 D avec repas inclus pour des périodes plus longues, soit 2 semaines. Parmi les facteurs influençant les tarifs, il y a la durée avec des forfaits journaliers, hebdomadaires, mensuels. En fonction des activités proposées, car plus le programme est riche et diversifié (sports, langues, arts, robotique, sciences, excursions), plus le prix est élevé. Les tarifs peuvent varier légèrement selon l'âge des enfants.

Rappelons qu'il y a lieu de tenir compte de la localisation.

Les clubs dans les zones touristiques ou avec des infrastructures haut de gamme peuvent être plus chers. Certains offrent des réductions pour les fratries d'enfants, pour les inscriptions anticipées ou pour les anciens membres.

Il est souvent recommandé de consulter les pages des réseaux sociaux et les sites web pour découvrir les cours des différents clubs, ou de contacter directement les établissements pour obtenir les programmes détaillés et les conditions d'inscription pour l'été.