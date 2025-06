Tunisie: Un vernissage pas comme les autres - Faïrouz, mélodies et couleurs

La galerie d'art Sophonisbe de la municipalité de Carthage a accueilli, jeudi 21 juin dernier, une manifestation culturelle « hybride » qui mariait musique et peinture. Cet événement a été organisé à l'initiative du Club de chant Jârat el-Kamar. Ce club a été fondé en 2019 par la chanteuse Hajer Bouzid, artiste militante qui voue la plus grande admiration à la diva libanaise Faïrouz à laquelle elle a emprunté le titre de l'une de ses plus belles chansons pour en faire l'enseigne de ce groupe.

Celui-ci comprend un orchestre de 9 musiciens et 28 choristes, exclusivement féminines, affectueusement surnommées Kmaïrât, et dont le répertoire est quasi uniquement composé de chansons de Faïrouz. A travers ses prestations, ce groupe ne vise pas seulement à célébrer l'incomparable oeuvre des Rahabani père et fils qui ont fait de leur épouse et mère une véritable star qui illumine la planète musicale bien au-delà de leur Liban natal et du monde arabe qu'ils ont doté de l'un de ses patrimoines le plus précieux.

Il s'emploie aussi sans relâche depuis sa création à associer ses prestations artistiques à des valeurs de partage et de solidarité avec les causes nobles. « Un pont de musique et de lumière pour l'espoir, parce que l'art n'a de sens que s'il se met au service des hommes. » Voilà la devise de ce groupe qui multiplie les événements, d'ordinaire organisés le jeudi, à travers les quartiers et les villes pour porter le bon message mais aussi pour élargir les horizons, les siens propres et ceux de son public de plus en plus nombreux, à travers des manifestations parallèles qui varient d'une fois à l'autre.

A l'espace Sophonisbe, les organisateurs ont choisi de mêler les arts plastiques à la fête. Une exposition comprenant une majorité d'oeuvres picturales mais également des compositions variées à base de tissus, de végétaux, etc. Toutes ont été inspirées par les chansons de Faïrouz dont elles ont emprunté le titre pour figurer sur le cartel, ainsi que les premières paroles pour éclairer la création.

65 oeuvres, au total, ont été accrochées pour cet événement. 24 artistes, des femmes, y ont participé aux côtés de...trois hommes. Il y avait là des talents confirmés mais l'écrasante majorité de ces oeuvres sont le fruit d'une vocation cultivée de manière spontanée. Et, s'il y a eu quelques acquisitions, il n'en est pas moins évident que c'était vraiment l'art pour l'art qui a motivé les participants, pour la plupart membres du Club.

Voilà donc « Mélodies et toiles » (titre de la manifestation) qui ont plongé l'assistance dans des moments de pure délectation.