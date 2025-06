Sénégal: Préparation CHAN - Les Lions locaux en regroupement à partir de lundi

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale locale de football du Sénégal, Souleymane Diallo, a dévoilé, ce vendredi, une liste de 28 joueurs pour un regroupement de 11 jours, à compter de lundi, a-t-on appris du staff.

Ce regroupement, prévu du 30 juin au 11 juillet au Centre Jules-François-Bocandé, à Toubab Dialaw, sur la Petite-Côte, au sud de Dakar, entre dans le cadre de la préparation du Championnat d'Afrique des nations (CHAN).

Cette compétition continentale de football, organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, va se dérouler du 2 au 30 août 2025.

L'équipe nationale locale de football est tenante du titre. Logée dans la poule D avec le Congo, le Soudan et le Nigeria, elle va disputer ses matchs au stade Amaan de Zanzibar, en Tanzanie.

Voici la liste des joueurs présélectionnés :

-Marc Philippe Arona Diouf (Teungueth FC), Idrissa Ndiaye (Génération Foot), Mohamed Sissokho (Amitié FC), Amar Fall (AS Pikine), El Hadj Malick Sembène, Seybi Mbaye Ndiaye (US Gorée), Baye Assane Ciss (Teungueth FC), Ousmane Konaté (AS Douanes), Daouda Ba (Sacré coeur ), Alfred Gomis (US Ouakam), Amadou Ben Coly (AJEL de Rufisque), Joseph Layousse Ifra Samb (Teungueth FC),

Issa Kane (Casa Sports), Issaga Kane (Jaraaf), Mbaye Yaya Ly (AS Pikine), Pape Abass Badji (Génération Foot), Ousseynou Fall Seck (AJEL de Rufisque), Insa Boye (Diambars), Libasse Guèye (Teungueth FC), Mangone Ndiaye (AS Pikine), Oumar Ba (US Gorée ), Moustapha Fane (Guédiawaye FC), Insa Gueye Kouaté (Génération Foot), Christian Gomis (Essamaye FC), Seydina Mandione Mbaye (AJEL de Rufisque), Bonaventure Bonito Mancabou (US Ouakam).