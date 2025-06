Dakar — Le directeur de cabinet du ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Gorgui Fall, a souligné, vendredi, l'importance du secteur privé national dont l'implication active est une "condition sine qua non pour assurer l'ancrage durable des Partenariats public-privé" (PPP) dans le tissu économique local.

M. Fall s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture d'une rencontre d'échanges dédiée aux partenariats public-privé et placée sous le sceau du "dialogue constructif avec le secteur privé national".

Il a précisé que cette rencontre est organisée "pour écouter, expliquer, et co-construire une dynamique nationale cohérente et ambitieuse".

Il rappelé la nécessité de la mise en place d'un cadre pour faire face aux défis liés à l'accès à l'information, à la compréhension des procédures, au financement, etc.

"Face aux à ces défis, il nous faut bâtir un cadre de dialogue régulier, transparent et inclusif, qui permette d'une part de sensibiliser les entreprises aux opportunités offertes par la nouvelle législation PPP [...]", et d'autre part, de "recueillir" les attentes et les préoccupations du secteur.

Gorgui Fall a rappelé que cette rencontre s'inscrit dans le prolongement de la collaboration "fructueuse et durable" entre le gouvernement du Sénégal et la Facilité africaine de soutien juridique (ALSF, African Legal Support Facility en anglais).

Cette organisation internationale, hébergée par le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), a pour mission de fournir des conseils juridiques et une assistance technique aux pays africains en matière de structuration et de négociation de transactions commerciales complexes, de litiges avec les créanciers et d'autres transactions souveraines connexes, lit-on sur son site.

"Une collaboration exemplaire qui s'est traduite par de nombreuses activités de renforcement de capacités, d'assistance juridique et d'appui à des projets structurants, et [qui] se poursuit aujourd'hui avec la même ambition et la même efficacité", a souligné Gorgui Fall.

Le directeur exécutif du Club des investisseurs sénégalais (CIS), Abdoulaye Ly, a salué l'organisation de la journée d'échanges, notant qu'elle permet de corriger certains impairs.

"Organiser une journée de partage est très utile pour nous parce que beaucoup de contours de cette loi restent méconnus à cet instant précis", a-t-il indiqué.

M. Ly a relevé que "sur le fond, il y a beaucoup de choses à modifier" sur la loi et qui doivent être alignées sur l'orientation vers la souveraineté portée par le nouveau référentiel des politiques publiques.

"On a de nouvelles autorités qui sont venues avec une autre philosophie de gouvernance. Donc, les lois doivent être alignées sur l'exigence de souveraineté contenue dans l'agenda 2050", a-t-il recommandé.

Le Sénégal s'est engagé à travers la loi n°2021-23 du 2 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé et son décret d'application n°2021-1443 dans une réforme structurante de son cadre juridique et institutionnel, afin de dynamiser les recours aux PPP comme outil de financement des infrastructures et des services publics.