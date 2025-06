Sénégal: Moustapha Mamba Guirassy insiste sur l'importance de la maitrise des données

Dakar — Le ministre de l'éducation nationale Moustapha Mamba Guirassy a insisté, vendredi, sur l'importance de la maitrise des données pour une bonne gouvernance du secteur de l'éducation.

"On ne peut pas avoir une bonne gouvernance, on ne peut pas avoir une bonne coordination, on ne peut pas du tout avoir d'impact si on ne maîtrise pas la question des données", a t-il dit.

Il s'exprimait lors d'une table ronde d'échange entre son département et ses partenaires techniques et financiers dans le cadre de la mise en oeuvre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050.

"Il faut que la question de la politique des données soit une question extrêmement importante et traitée. Nos rapports aux données doivent absolument changer. Nous devons être beaucoup plus clairs, beaucoup plus précis par rapport à ces questions-là de données", a affirmé le ministre.

Selon lui, pour que ces rapports changent, la question de la qualité doit revenir au coeur des processus administratifs.

La question du stockage des données et l'exploitation est centrale, un enjeu « extrêmement important ». « Il nous faut aujourd'hui, la technologie aidant, le numérique aidant, l'intelligence artificielle aidant, une maîtrise de ces données ».

"Chaque fois que nous envisageons une politique, lorsque nous parlons de projets de planification de budget, naturellement, il nous faut nous appuyer sur des données. Mais les données que nous avons sont toujours des données décalées", a déploré le ministre

Les participants à la rencontre ont souligné la nécessité d'une meilleure coordination des actions au niveau central et déconcentré avec l'implication des partenaires techniques et financiers.

L'objectif de la réunion était de présenter la nouvelle orientation stratégique du ministère de l'Education dans le cadre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 et ses axes prioritaires.

Il s'agissait aussi de renforcer la coordination et faciliter l'engagement des partenaires pour soutenir la mise en oeuvre efficace de ces priorités à travers le dialogue sectoriel et de discuter de certains domaines préoccupants afin d'identifier les leviers pour faciliter et renforcer l'accompagnement.