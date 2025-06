Algérie: Bentaleb reçoit le ministre somalien du Travail et des Affaires sociales

ALGER — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a reçu, jeudi à Alger, le ministre somalien du Travail et des Affaires sociales, Yusuf Mohamed Adan, indique un communiqué du ministère.

La rencontre a été "l'occasion d'échanger les points de vue sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines du travail, de l'emploi, de la sécurité sociale, et de développer les politiques sociales, afin de soutenir les efforts de développement et de consolider la justice sociale dans les deux pays frères".

A ce propos, M. Bentaleb a présenté "l'expérience algérienne pionnière en matière de sécurité sociale et les réformes profondes engagées par l'Etat dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l'élargissement de la couverture sociale au profit des différentes catégories de la société, en particulier les catégories vulnérables".

Réaffirmant "la disposition de l'Algérie à partager son expertise en matière de protection sociale et de développement du système de l'emploi, dans l'esprit de la solidarité arabe et de la coopération Sud-Sud, au service des aspirations des deux pays et peuples frères", M. Bentaleb a souligné "l'engagement de l'Algérie à renforcer les liens de fraternité, de solidarité et d'action commune pour réaliser un développement social juste et global dans les pays arabes".

De son côté, le ministre somalien a exprimé "le grand intérêt affiché par son pays pour l'expérience algérienne en matière de protection sociale et d'emploi, ainsi que sa volonté de bénéficier de l'expertise algérienne dans ce domaine".

Les deux parties ont également échangé sur "les défis sociaux et de développement communs, notamment dans le sillage des mutations socioéconomiques que connaît la région", insistant sur "l'importance de la coopération arabe et du partage des expériences réussies", selon le communiqué.

Cette rencontre s'est déroulée en marge de la participation du ministre somalien aux travaux de la 16e session de la Commission du développement social et du 4e Forum arabe pour l'égalité, organisé en partenariat entre le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme et la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale (CESAO), du 23 au 25 juin courant.