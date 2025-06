ALGER — L'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie a signé, jeudi à Alger, des mémorandums d'entente avec des institutions nationales, dans le but de renforcer les mécanismes de coopération dans la lutte contre ce fléau.

A l'occasion de la célébration de la Journée mondiale contre la drogue, l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie a signé trois mémorandums d'entente avec le ministère de la Jeunesse et le Conseil supérieur de la Jeunesse (CSJ), l'Observatoire national de la société civile (ONSC) et l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance (ONPPE).

Cette démarche vise à renforcer les mécanismes de coopération et de coordination entre l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie et les institutions dont les programmes tendent vers les mêmes objectifs.

A cette occasion, des recommandations issues des ateliers organisés dans le cadre de cette journée mondiale ont été présentées. Elles concernent les axes de la Stratégie nationale de lutte contre la drogue et les substances psychotropes 2025-2029.

En matière de prévention, les recommandations soulignent l'importance de "renforcer la sensibilisation au sein des familles et dans les milieux éducatifs et religieux", tout en insistant sur "le rôle de la société civile en la matière".

Concernant la prise en charge, le traitement et la réinsertion des toxicomanes, les participants ont recommandé "la création de quatre centres régionaux spécialisés dans le traitement de la toxicomanie", tout en veillant à "augmenter le nombre de professionnels spécialisés dans le traitement des addictions".

Dans le domaine de la lutte contre la drogue et les substances psychotropes, les intervenants ont appelé à "durcir les peines contre les actes liés à ce fléau", à "renforcer la coordination entre les juridictions et les services de sécurité compétents" et à "approfondir la coopération avec les organisations internationales, à travers la conclusion d'accords et de mémorandums d'entente régionaux et internationaux".

Le Journée mondiale contre la drogue a été célébrée en Algérie sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.