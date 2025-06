Algérie: Le 25e Festival européen de musique s'ouvre à Alger

ALGER — Le 25e Festival européen de musique s'est ouvert, jeudi soir à Alger, avec "Odyssea", une cantate époustouflante dans le genre "Opéra-Pop", animé par le compositeur et maestro belge Henri Seroka, à la direction de l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger et son compatriote, le contre-ténor Dominique Corbiau au chant.

Le nombreux public du théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA) a été embarqué par le duo belge, pour la première fois en Algérie, dans une randonnée onirique à douze escales, savourant allégrement dans des atmosphères empreintes de solennité, tous les moments de ce spectacle inaugural durant lequel les émotions sont montées en crescendo.

Ainsi, l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger et le Choeur polyphonique d'Alger ont brillé grâce aux partitions prolifiques d'Henri Seroka, un compositeur au génie créatif singulier qui a restitué dans un nouvel habillage musical mêlant l'Opéra à la musique Pop, la cantate du célèbre poème d'Homère sur le périlleux voyage d'Ulysse après la légendaire guerre de Troie.

Dès l'entame du récital, un fond musical planant aux nuances dosées avec minutie des pupitres des instruments à cordes et à vent, ainsi que celui des choeurs, laissait s'installer presque en sourdine, une harmonisation mélodique apaisante, transférant ainsi, le long voyage d'Ulysse le roi (un des héros les plus célèbres de la mythologie grecque) dans la réflexion et la méditation.

Sur cette distribution symphonique, soutenue par moments par Yani Ait Menguellet à la guitare électrique et Marguerite Doulache à l'accordéon, s'étalait judicieusement le rendu du contre-ténor, à la voix douce et à la tessiture large, Dominique Corbiau qui laissait alors majestueusement s'exprimer l'âme dans un sentiment d'apaisement et de félicité.

En présence de l'ambassadeur de l'Union européenne en Algérie, M.Diego Mellado Pascua et de plusieurs représentants de différentes missions diplomatiques accréditées à Alger (celles des pays participants à ce festival notamment), le duo belge a rendu entre autres pièces, "Insula Ithaca", "Sirenes", "Calypso", "Nausicaa Cyclops", "Mater Matuta", "Aeolus", "Odyssea" et "Finale Lotophagos".

Dans son allocution d'ouverture, M. Diego Mellado Pascua a fait remarquer qu'après 25 éditions, le Festival européen de musique "a désormais son public", rappelant que ce festival était principalement dédié à la "création de passerelles d'échanges et de dialogue interculturels entre l'Europe et l'Algérie".

Auparavant, une vingtaine de choristes du Choeur polyphonique d'Alger, dirigé par le jeune chef de Choeurs, aux grandes compétences, Zohir Mazari, a rendu dans la rigueur stricte des normes académiques, les extraits d'une dizaine de pièces de différents répertoires musicaux.

De la musique pop-rock avec "We will Rock You" du groupe anglais "Queen", au jazz, avec "Over the Rainbow", d'Harold Arlen (1905-1986), passant par le classique universel, avec "L'amour est un oiseau rebelle", habanera de Georges Bizet (1838-1875), brillamment interprétée avec une voix suave par la soprano Sirine Dina Khiari, le Choeur polyphonique d'Alger a promené l'assistance, près d'une demie heure durant, dans le souvenir et la nostalgie.

A l'issue de ce récital lyrique, le duo belge, qui a exprimé son "bonheur de se produire devant le public algérois, si chaleureux et accueillant", ainsi que l'ensemble des artistes, ont été longuement applaudis par les spectateurs, unanimes à dire leur "satisfaction d'avoir assisté à cette belle soirée inaugurale".

Onze troupes et artistes de dix pays d'Europe prennent part au 25e Festival européen de la musique, qui a également prévu des rencontres, Masters Class, Jam sessions et ateliers de compositions.

S'étalant jusqu'au 1er juillet, le 25e Festival européen de la musique se poursuit au TNA, avec au programme de ce vendredi, le Duo roumain de Dream pop et Electro Funk,"Moonlight Breakfast" et le Quatuor italien de World Music et Folk Rock, "Nuove Tribu Zulu".