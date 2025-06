ALGER — Le ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, a procédé, mercredi à Alger, au lancement officiel de l'application électronique "Discover Algeria", dédiée à la promotion du patrimoine algérien et à l'exploration des sites historiques et archéologiques.

Dans une allocution prononcée lors d'une cérémonie officielle tenue au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, en présence du secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger, M. Sofiane Chaib, ainsi que de hauts fonctionnaires de l'Etat et de personnalités artistiques et sportives, M. Ballalou a affirmé que l'application « Discover Algeria » "se veut un outil intelligent conçu en huit (8) langues, permettant des visites virtuelles des monuments et sites culturels à travers des photos et des courtes vidéos promotionnelles et de circuits interactifs appuyés par l'intelligence artificielle".

"La préservation du patrimoine culturel, toutes formes et composantes confondues, est l'un des axes auquel l'Etat accorde un intérêt particulier", a-t-il indiqué, soulignant que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, "accorde un intérêt particulier à cette question, partant de son engagement ferme en faveur de la préservation de l'identité nationale et du renforcement de la place de la culture algérienne aux niveaux national et international".

Le ministre a, dans ce contexte, indiqué que le lancement de l'application "Discover Algeria", en collaboration avec l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés (OGEBC), et à l'initiative de la startup "Alpha Aero Systems", vient "concrétiser ces tendances pour rendre le patrimoine accessible à tous les Algériens à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ainsi qu'à tout touriste étranger désirant découvrir la richesse du pays".

Cette application fait, aussi, suite aux "efforts du ministère de la Culture et des Arts visant à numériser le secteur culturel et à créer des outils modernes pour la promotion du patrimoine national", a-t-il poursuivi, rappelant le lancement récent de la plateforme numérique "Sacoddo" qui "s'inscrit également dans le cadre du renforcement de l'accès au contenu culturel algérien via les médias numériques".

Il a ajouté que "la numérisation et la transformation du patrimoine en contenu interactif constitue une nécessité impérieuse, voire une opportunité pour renforcer le tourisme et la culture, développer l'économie locale et parvenir à une communication effective avec les nouvelles générations", a-t-il précisé, ajoutant que l'Etat a mobilisé "des ressources énormes pour la préservation du legs national à travers des entreprises spécialisées chargées de la gestion de 147 sites archéologiques et historiques ainsi que de 28 musées sites".

M. Ballalou a, dans ce sens, rappelé que l'Algérie compte sept (7) sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et 13 éléments de son patrimoine culturel immatériel reconnus à l'échelle internationale.

Pour sa part, le Directeur général de la start-up Alpha Aero Systems, M. Ali Kerki, a affirmé que l'application "Discover Algeria" constitue un outil numérique intégrant l'intelligence artificielle, conçu pour "faciliter l'exploration des sites touristiques, historiques et archéologiques, en réponse au manque constaté en matière de valorisation du patrimoine par les moyens numériques modernes".

Cette application, développée en plusieurs langues, permet d'accéder aux sites et aux monuments culturels à travers des photos, des vidéos et des circuits géographiques interactifs, en plus de la technique de "reconnaissance d'image" permettant à l'utilisateur d'identifier un monument ou un musée à partir d'une simple photo, a-t-il ajouté.

Au terme de la cérémonie, la cheffe Yasmina Sellam a été distinguée suite à l'attribution du Premier prix du concours international "Gourmand World Cookbook 2025", organisé à Lisbonne (Portugal), à son ouvrage "Le couscous, racines et couleurs d'Algérie".