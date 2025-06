Algérie: APN - Deux journées parlementaires sur les politiques publiques et l'intelligence artificielle

ALGER — L'Assemblée populaire nationale (APN) tiendra, au début de la semaine prochaine, deux Journées parlementaires sur l'évaluation législative des politiques publiques et les défis liés à la numérisation et à l'intelligence artificielle, a indiqué, jeudi, un communiqué de l'Assemblée.

Dans ce contexte, le groupe parlementaire du Front El Moustakbal organise, dimanche, une Journée parlementaire sous le thème : "politiques publiques avec une vision législative: réalisations et défis", qui sera l'occasion de débattre des processus des politiques publiques en termes d'élaboration, d'exécution et d'évaluation, notamment à la lumière des enjeux socio-économiques actuels.

La commission des affaires juridiques et administratives, et des libertés organisera, lundi, une journée parlementaire sur le thème "l'intelligence artificielle et la criminalité électronique", visant "à approfondir le débat autour des défis juridiques induits par les développements technologiques et numériques et les moyens de remédier aux phénomènes liés à la criminalité électronique d'un point de vue législatif et institutionnel".

Ces deux journées parlementaires s'inscrivent dans le cadre des efforts de l'APN visant "à renforcer sa participation aux grands débats nationaux pour être en phase avec les mutations économiques et technologiques profondes que connait l'Algérie, et reflètent son attachement à assumer son rôle dans la définition des politiques publiques rationnelles et à faire face aux nouveaux défis", selon la même source.