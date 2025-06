Tunisie: Droits d'auteur au cinéma - Une journée d'étude pour moderniser le cadre légal au pays

À l'initiative du Syndicat indépendant des réalisateurs-producteurs tunisiens (SIRP) et sous l'égide du ministère des Affaires culturelles, une journée d'étude consacrée aux droits d'auteur et droits voisins dans le cinéma s'est tenue ce mercredi à Tunis.

Organisée en partenariat avec la direction générale des arts dramatiques et visuels, l'Organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins (OTDAV) et le Centre national du cinéma et de l'image (CNCI), cette rencontre a réuni de nombreux professionnels du secteur audiovisuel et juridique.

Les échanges ont porté sur les enjeux de la propriété intellectuelle, les mécanismes de protection des droits des réalisateurs et des producteurs, ainsi que les défis juridiques et institutionnels liés à l'évolution technologique et numérique du secteur.

Dans un contexte de transformations rapides du paysage audiovisuel, cette journée a été saluée comme une étape stratégique vers la modernisation du cadre légal encadrant la création cinématographique en Tunisie. Elle a permis de poser les bases d'une réflexion collective sur les moyens à mettre en œuvre pour renforcer les droits des auteurs et adapter les textes aux nouvelles réalités du métier.

Le Syndicat indépendant des réalisateurs-producteurs a exprimé ses remerciements à l'ensemble des partenaires et intervenants pour leur contribution au succès de cette journée, soulignant l'importance d'un tel événement pour impulser une dynamique de réforme au service de la création artistique nationale.