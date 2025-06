Tunisie: CA - La reprise effectuée - Sahli et ses chantiers

Du changement de l'effectif à la recherche d'une nouvelle identité de l'équipe, le nouvel entraîneur clubiste fait de son mieux avec la contrainte temps.

En l'absence de plusieurs joueurs de l'exercice passé et en attendant les nouvelles recrues, le CA a repris les entraînements sous la direction de Mohamed Sahli. Débarqué en fin de saison en tant que directeur sportif, il a fini par prendre les rênes de l'équipe. Une mission des plus délicates après une saison complètement ratée qui a laissé de lourdes séquelles.

Sahli succède à Bettoni qui a tout fait pour perdre le titre de champion et pour faire du mal à son équipe avec ses limites criardes et son incompétence qui n'a plus besoin d'être démontrée. Sahli pourra-t-il changer le visage de l'équipe ?

C'est que la qualité des joueurs a été aussi moyenne et surestimée. Même Ali Youssef, le meilleur, a fléchi au bout de la course, que dire alors des Khadhraoui, Ait Malek, Ben Abda et Zemzemi qui restent et qui ont beaucoup à faire pour se racheter ?

Ce CA n'aborde pas la saison comme l'an passé. Cette année, il y a un retour à la réalité, une déception pas encore absorbée. La reprise a été calme, sans public et avec les moyens du bord.

Il y a eu plusieurs jeunes de l'équipe élite présents et qui promettent si on leur tend la main. Les Sayari, Mrad, Abdelhak, Tayachi vont-ils continuer à avoir une chance de faire partie de la première équipe ? Sahli y croit et avec Sadok Mahmoud, Mesmari, Sghaier, c'est un groupe de jeunes qui peuvent progresser si la confiance leur est donnée.

En attendant Romdhane et Chamekh

Sahli compose avec un groupe qui va sûrement changer. Il y a les joueurs en fin de contrat comme Khelil, Srarfi, Hassan, Garreb et Bedoui qui vont partir sur recommandation du nouvel entraîneur, et des renforts vont débarquer. Deux joueurs sont attendus dans les prochains jours : Romdhane, l'arrière droit de l'ESZ, et Mouhib Chamekh, gardien de l'ESM, qui viennent en tant que joueurs libres.

D'autres pistes sont étudiées au fur et à mesure. Les dirigeants vont essayer de recruter des joueurs de qualité pour remplacer les partants et améliorer l'entrejeu en premier lieu. Les noms ne manquent pas, de Ghandri à Haddadi en passant par Mughisha, Touré, Abid et Touis. Pour les transactions importantes, c'est la discrétion totale avec une commission formée de techniciens étrangers qui scandent des noms de grands joueurs en Afrique et aussi des joueurs qui ont évolué dans des championnats européens.

L'idée de Sahli et ses dirigeants est de changer d'orientation : la qualité d'abord au détriment de la quantité. Sauf que le temps presse, et Sahli veut que l'effectif soit disponible le plus tôt possible.

Il compte aussi sur certains joueurs qui n'ont pas réussi la saison dernière mais qui peuvent le faire tels que Kinzumbi. Cela en attendant de voir si le CA va résister aux offres venues pour plein de ses joueurs étrangers. Pour Sahli, ce n'est pas très clair jusqu'à maintenant. Il essaye de faire de son mieux, mais le temps presse.