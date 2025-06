Sénégal: Décès de Mamadou Lamine Sakho - Ziguinchor perd un de ses piliers politiques

Le décès de Mamadou Lamine Sakho, ancien sénateur et ex-directeur de cabinet de l'ex-maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, survenu ce vendredi 27 juin, à Londres, plonge la classe politique locale dans l'émotion. Abdoulaye Baldé, ancien maire de la commune, salue la mémoire d'un homme d'engagement et de sagesse, véritable repère dans la vie publique ziguinchoroise.

Ziguinchor est en deuil. L'annonce du rappel à Dieu de Mamadou Lamine Sakho, figure respectée de la scène politique locale, a bouleversé toute une communauté. Ancien sénateur, ancien vice-président du Conseil départemental et proche collaborateur d'Abdoulaye Baldé à la mairie de Ziguinchor, il laisse derrière lui l'image d'un homme droit, discret et profondément attaché à sa terre natale.

Dans un hommage empreint d'émotion et de reconnaissance, Abdoulaye Baldé a tenu à souligner le rôle crucial que ce vétéran de la politique a joué dans son parcours et dans le développement local. « Nous perdons en lui une mémoire politique et sociale, un bâtisseur, un militant de la première heure », a-t-il écrit dans les réseaux sociaux, rappelant l'engagement indéfectible de Sakho au service de Ziguinchor.

Toujours disponible, il savait allier exigence morale et chaleur humaine

Au-delà de ses fonctions officielles, « Sénateur Sakho », comme l'appelaient affectueusement ses concitoyens, était un homme de conviction. Toujours disponible, il savait allier exigence morale et chaleur humaine.

Pour l'ancien ministre de la Défense, son regard lucide et encourageant a souvent été une boussole dans les moments d'incertitude. Directeur de cabinet sous le magistère de l'ancien maire Ousmane Sonko, Sakho incarnait l'élégance dans l'action publique, un homme de l'ombre dont les conseils, toujours empreints de sagesse, ont façonné bien des décisions majeures dans la gouvernance locale.

À l'heure où Ziguinchor pleure l'un de ses fils les plus dévoués, l'ancien édile conclut son message par une pensée émue. « Je perds un aîné bienveillant qui n'a jamais cessé de m'encadrer et de m'écouter. À sa famille, à ses proches, à ses anciens collègues et compagnons de lutte, je présente mes sincères condoléances », a témoigné l'ancien ministre de la Défense.