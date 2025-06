Sénégal: Digitalisation de la distribution des intrants - 50.000 producteurs enrôlés (officiel)

Tivaouane — Cinquante mille producteurs ont été enrôlés dans les départements de Tivaouane (ouest) et Nioro du Rip (centre), soit cinq fois plus que les 10.000 ciblés, dans le cadre de la phase test de digitalisation de la distribution des semences, a indiqué vendredi, le secrétaire d'État aux Coopératives et à l'Encadrement paysan.

"Pour la phase test de cette année, 10.000 personnes étaient visées, mais aujourd'hui, nous avons 50.000 producteurs enrôlés", a dit Alpha Ba, venu visiter les stocks de semences d'arachide et d'engrais disponibles à Tivaouane.

En présence d'autorités administratives et locales, le secrétaire d'Etat et sa délégation ont assisté à l'enrôlement de quelques producteurs via la plateforme ERP-PAS par le service départemental du développement rural.

La démonstration a été couronnée par des SMS de notification de subventions reçus respectivement par Ndèye Faye et Babacar Fall, deux producteurs fraîchement enrôlés sur la plateforme. Ces derniers ont fait part de leur soulagement, non sans demander au secrétaire d'Etat d'en rendre compte au président de la République.

"Ce processus a permis de sortir du réseau beaucoup de faux producteurs, qui profitaient de l'ancien cadre de travail", a révélé M. Ba, soulignant "l'énorme travail" et l'appui des forces de défense et de sécurité aux acteurs agricoles.

Ndèye Faye, une productrice de renom à Tivaouane, s'est dite "très honorée par l'innovation majeure" notée dans le département. En plus de la traçabilité, elle a exprimé sa satisfaction concernant le quota de 20% alloué aux femmes productrices, ainsi que de la "totale disponibilité" des autorités départementales.

Saluant la posture de tous les chefs de service du département de Tivaouane qui "brillent par l'excellent travail des acteurs du monde agricole", Alpha Ba a expliqué que le gouvernement a voulu apporter des innovations pour "capitaliser les différents échecs des années passées".

La digitalisation de la distribution des intrants agricoles subventionnés par l'Etat figure parmi ces innovations, a-t-il dit.

Le secrétaire d'Etat aux Coopératives et à l'Encadrement paysan a saisi l'occasion pour recommander aux cultivateurs de ne jamais prendre les semences qui ne sont pas de bonne qualité, car, a-t-il dit, "tous les opérateurs du Sénégal se sont tous engagés auprès des autorités à doter les commissions de distribution de semences d'excellente qualité".

"Nous tâcherons de mériter la confiance du gouvernement", a promis Modou Fall, président de la Fédération nationale des organismes privés de stockage et de transport. (FNOPS/T).

Les départements de Tivaouane et de Nioro du Rip ont été choisis pour la mise en oeuvre de la phase pilote de la digitalisation de la distribution des intrants agricoles subventionnés par l'Etat du Sénégal.

Sept communes du département de Tivaouane figurent parmi les collectivités territoriales, où sera testée cette mesure. Il s'agit des communes de Niakhéne, Mérina Dakhar, Pire, Méouane, Taïba-Ndiaye, Mékhé et Tivaouane.